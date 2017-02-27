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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 09:58
Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.
PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
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Patrick
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Долярчик написав: vitaliian написав: Antidaf написав:
Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
Все буде добре! Долярчик знає
Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Patrick написав:Antidaf
Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.
PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
Спасибо за инфо.
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:02
Долярчик написав:
Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
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ryabchenko2
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:03
vitaliian написав: Antidaf написав:
Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
"Нерезы" активнее начнут скупопывать на новостном фоне, кроме того, как не пытались, но на нале ниже 26,65 не смогли сделать на продаже за июнь.
Ладно, подумаю. В любом случае, спасибо за ответ.
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:38
Antidaf написав:
Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?
Навіть самому цікаво, що цей дебіл вам відповість.
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ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:43
Antidaf написав:
Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
Имхо, пока есть смысл выждать лучшего момента.
После праздников в США можно ожидать "повышенной порции" входящей валюты (за праздники она может скопиться, по идее)
И у нас пока особо ничего не произошло. Рожкова будет и дальше руководить, пока что. Пока станок у нас не запущен, и этот месяц проживём плюс-минус как предыдущие, по инерции.
Но уже с конца этого - начала следующего месяца - нас может ожидать "смена парадигмы", или "концепция поменяется"
Да и август - традиционный месяц для начала "движений".
А там дальше выборы, и наши и в США, - так что там покой нам будет только сниться
Вобщем - в этом месяце нужно максимально закрыть вои вопросы по гривне, и оформить выход. Завтра бежать не стоит, но за 2 недели нужно всё успеть, т.к. когда "грянет гром" - будет уже поздно.
Думаю, что середина-конец следующей недели (возможно ещё +1 неделя) - будет самый благоприятный момент
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:04
Antidaf написав: Долярчик написав:
[Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
Все буде добре! Долярчик знає
Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
[/quote]
=====
Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?[/quote]
==========
От дивіться: мені теж зараз потрібно взяти більше тисячі доларів, але - чекаю 2-3 дня, і якщо курс буде +/- 27 - беру 200-300дол, які дуже зараз потрібні, а якщо буде 26,70-26,80 - беру зразу тисячу, або й більше.
Ну, от якось так
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17
ryabchenko2 написав:
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
Так я зайшов малою сумою, просто для гри/азарту! І, на моменті, 80% вкладених вже відбив!
ib_investor написав:
Навіть самому цікаво, що цей дебіл вам відповість
Йди на йух!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:08
Добрый День !
У нас на форуме присутствует люди которые посветили большую часть жизни Морскому Флоту !
Мой отец всю жизнь проработал капитаном ,брат,два племянника.....
Поздравляю с Праздником работников Морского и Речного флота !
Здоровья ВАМ и всяческих Благ!
С Уважением ,Холява .
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