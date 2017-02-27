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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5832583358345835>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 171
Прогнозую зростання курсу долара
74%
127
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
25%
42
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:58

Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.

PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

Все буде добре! Долярчик знає :wink: Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити :mrgreen: :lol:


Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

  Patrick написав:Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.

PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.

Спасибо за инфо.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити


А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:03

  vitaliian написав:
  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

"Нерезы" активнее начнут скупопывать на новостном фоне, кроме того, как не пытались, но на нале ниже 26,65 не смогли сделать на продаже за июнь.

Ладно, подумаю. В любом случае, спасибо за ответ.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:38

  Antidaf написав:
  Долярчик написав:
  vitaliian написав:конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

Все буде добре! Долярчик знає :wink: Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити :mrgreen: :lol:


Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?

Навіть самому цікаво, що цей дебіл вам відповість.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:43

  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.

Имхо, пока есть смысл выждать лучшего момента.
После праздников в США можно ожидать "повышенной порции" входящей валюты (за праздники она может скопиться, по идее)
И у нас пока особо ничего не произошло. Рожкова будет и дальше руководить, пока что. Пока станок у нас не запущен, и этот месяц проживём плюс-минус как предыдущие, по инерции.
Но уже с конца этого - начала следующего месяца - нас может ожидать "смена парадигмы", или "концепция поменяется" :)
Да и август - традиционный месяц для начала "движений".
А там дальше выборы, и наши и в США, - так что там покой нам будет только сниться

Вобщем - в этом месяце нужно максимально закрыть вои вопросы по гривне, и оформить выход. Завтра бежать не стоит, но за 2 недели нужно всё успеть, т.к. когда "грянет гром" - будет уже поздно.

Думаю, что середина-конец следующей недели (возможно ещё +1 неделя) - будет самый благоприятный момент
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:04

Брати, чи не брати? ©)))

  Antidaf написав:
  Долярчик написав:[Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

Все буде добре! Долярчик знає :wink: Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити :mrgreen: :lol:[/quote]
=====

Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?[/quote]
==========

От дивіться: мені теж зараз потрібно взяти більше тисячі доларів, але - чекаю 2-3 дня, і якщо курс буде +/- 27 - беру 200-300дол, які дуже зараз потрібні, а якщо буде 26,70-26,80 - беру зразу тисячу, або й більше.
Ну, от якось так :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ryabchenko2 написав:А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.

Так я зайшов малою сумою, просто для гри/азарту! І, на моменті, 80% вкладених вже відбив!
  ib_investor написав:Навіть самому цікаво, що цей дебіл вам відповість

Йди на йух! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День !

У нас на форуме присутствует люди которые посветили большую часть жизни Морскому Флоту !
Мой отец всю жизнь проработал капитаном ,брат,два племянника.....
Поздравляю с Праздником работников Морского и Речного флота !
Здоровья ВАМ и всяческих Благ!
С Уважением ,Холява .
холява
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