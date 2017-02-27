RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5832583358345835

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 172
Прогнозую зростання курсу долара
74%
127
Прогнозую падіння курсу долара
2%
3
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:14

  espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...


во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 26.06.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:20

  Moneta написав:
  espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...


во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день :wink:


а що буде з валютними вкладами?
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 10.03.20
Подякував: 167 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:21

  ryabchenko2 написав:
  Долярчик написав:Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити


А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.


зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!

на нари!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:03

  vovamuha007 написав:
  Moneta написав:
  espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...


во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день :wink:


а що буде з валютними вкладами?

гривной по курсу, 1й раз чтоли? они спят и видят как бы отобрать у населения валюту. Сначала ставку по депозиту сделают 0% а потом выдадут гривной по курсу.
  Moneta написав:и выдавать банки будут по 15к бумаги в день
ибо нефиг больше 200к в одной банке держать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:08

  greenozon написав:
  ryabchenko2 написав:
  Долярчик написав:Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити


А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.


зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!

на нари!
:mrgreen:

Що за наклеп???!
Я ніколи нкого не зазивав, я тільки ІНФОРМУВАВ форумчан, що є отакий проект!
І все!

І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!

Полегшало? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нужно сейчас делать первые взносы в новостройках с привязкой к цене метра в гривне и выплачивать потом в течении года остальные 50%.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6290
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:28

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  ryabchenko2 написав:А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.


зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!

на нари!
:mrgreen:

Що за наклеп???!
Я ніколи нкого не зазивав, я тільки ІНФОРМУВАВ форумчан, що є отакий проект!
І все!

І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!

Полегшало? :mrgreen:

" Я вам ничего не должен!" (С) :wink:
Renee
 
Повідомлень: 179
З нами з: 22.10.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:36

Долярчик, персональну справу Долярека можна розглянути на гілці В2В. :)
Будьте добріші до ближнього свого...і не піддавайтесь на провокації.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33976
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56

Не стала испытывать судьбу, да и воскресение - день свободный. Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос. Даже, если откатят к среде до 26,90, все равно будут двигать в среднесрочной перспективе к 28.
Жалею, что упустила момент и не купила по 26,65.

Всем спасибо за помощь и ответы. Успехов и удачи всем.

P.S. Пока ехала, видела во всех обменках розницу на продажу по 27,05. Пока затишье, следующая неделя покажет общий фон.
Antidaf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 22.10.12
Подякував: 121 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Antidaf написав:Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос

Ви нам не озвучите суму покупки? :oops:
Можна, наприклад, так: купила в районі 5 000 - 10 000$ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5832583358345835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1945, 1946, 1947
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19461 2389597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 13:25
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
492 100858
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 23:24
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585823
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19626)
05.07.2020 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.