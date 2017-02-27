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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:14
espi написав:
НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:20
Moneta написав: espi написав:
НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день
а що буде з валютними вкладами?
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vovamuha007
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:21
ryabchenko2 написав: Долярчик написав:
Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!
на нари!
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greenozon
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:03
vovamuha007 написав: Moneta написав: espi написав:
НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
во время девала это будет сделано
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день
а що буде з валютними вкладами?
гривной по курсу, 1й раз чтоли? они спят и видят как бы отобрать у населения валюту. Сначала ставку по депозиту сделают 0% а потом выдадут гривной по курсу.
Moneta написав:
и выдавать банки будут по 15к бумаги в день
ибо нефиг больше 200к в одной банке держать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:08
greenozon написав: ryabchenko2 написав: Долярчик написав:
Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!
на нари!
Що за наклеп???!
Я ніколи нкого не зазивав, я тільки ІНФОРМУВАВ форумчан, що є отакий проект!
І все!
І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!
Полегшало?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:12
Нужно сейчас делать первые взносы в новостройках с привязкой к цене метра в гривне и выплачивать потом в течении года остальные 50%.
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varlo
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:28
Долярчик написав: greenozon написав: ryabchenko2 написав:
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
зазивав в цю кроваву піраміду день і ніч уйму людей обіцяючи золоті гори а зараз скриваєтсья від них
за що був забанений багато раз на цьому форумі!
на нари!
Що за наклеп???!
Я ніколи нкого не зазивав, я тільки ІНФОРМУВАВ форумчан, що є отакий проект!
І все!
І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!
Полегшало?
" Я вам ничего не должен!" (С)
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Renee
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:36
Долярчик
, персональну справу Долярека можна розглянути на гілці В2В.
Будьте добріші до ближнього свого...і не піддавайтесь на провокації.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56
Не стала испытывать судьбу, да и воскресение - день свободный. Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос. Даже, если откатят к среде до 26,90, все равно будут двигать в среднесрочной перспективе к 28.
Жалею, что упустила момент и не купила по 26,65.
Всем спасибо за помощь и ответы. Успехов и удачи всем.
P.S. Пока ехала, видела во всех обменках розницу на продажу по 27,05. Пока затишье, следующая неделя покажет общий фон.
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 14:15
Antidaf написав:
Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос
Ви нам не озвучите суму покупки?
Можна, наприклад, так: купила в районі 5 000 - 10 000$
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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