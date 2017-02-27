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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5834583558365837>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 173
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
3
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:22

  vovamuha007 написав:а що буде з валютними вкладами?

Буде те, що завжди було з депозитами в період кризи. Ще залежить від глибини падіння.
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:22

  varlo написав:Нужно сейчас делать первые взносы в новостройках с привязкой к цене метра в гривне и выплачивать потом в течении года остальные 50%.
дурных нема. Либо привязка к баксу либо сразу всю гривну.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:23

  Долярчик написав:
  Antidaf написав:Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос

Ви нам не озвучите суму покупки? :oops:
Можна, наприклад, так: купила в районі 5 000 - 10 000$ :D


Человек Вам назвал уровень курса по которому решил купить и ход мыслей, почему он это сделал. А Вы как эксгибиционист с маленьким прибором в кустах (200-300 уе - 1К), надр... на случайного прохожего с мыслью о бОльшей котлете. Не корректные вопросы, как для фин.ресурса. имхо
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:59

лишилось зрозуміти коли буде девал, як на мене, до виборів його чекати не варто :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:03

pirat-d
Ні, просто деколи в людини менше еквіваленту 1К, а піднімає весь форум з питанням - а коли краще купити? :D
Тому і хотів уточнити :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:11

Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:14

  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Интересно, какие цели для откупа?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:17

  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Интересно, какие цели для откупа?


я написал в той теме, что еще 8%-12% до востребования. Цель откупа любая, та которая будет :) может будет 27.4.

И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:20

І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!

Полегшало? :mrgreen:[/quote]


" Я вам ничего не должен!" (С) :wink:[/quote]


нагадаємо фактажем за кукловодів - пірамідо-зазивачів-агітаторів!

факти вєщь упрямая


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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:24

  proftpd66 написав:И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3


значить допускаєте відкат до рівнів 26,хх?
а що думаєте про можливий девал? (терміни, глибина)
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Нед 05 лип, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
vovamuha007
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