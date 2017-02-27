Буде те, що завжди було з депозитами в період кризи. Ще залежить від глибини падіння.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:22
Буде те, що завжди було з депозитами в період кризи. Ще залежить від глибини падіння.
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:22
дурных нема. Либо привязка к баксу либо сразу всю гривну.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:23
Человек Вам назвал уровень курса по которому решил купить и ход мыслей, почему он это сделал. А Вы как эксгибиционист с маленьким прибором в кустах (200-300 уе - 1К), надр... на случайного прохожего с мыслью о бОльшей котлете. Не корректные вопросы, как для фин.ресурса. имхо
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:59
лишилось зрозуміти коли буде девал, як на мене, до виборів його чекати не варто
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:03
pirat-d
Ні, просто деколи в людини менше еквіваленту 1К, а піднімає весь форум з питанням - а коли краще купити?
Тому і хотів уточнити
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:11
Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903
В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905
И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)
правильно или нет, будет видно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:14
Интересно, какие цели для откупа?
Life is good.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:17
я написал в той теме, что еще 8%-12% до востребования. Цель откупа любая, та которая будет может будет 27.4.
И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:20
І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!
Полегшало? [/quote]
" Я вам ничего не должен!" (С) [/quote]
нагадаємо фактажем за кукловодів - пірамідо-зазивачів-агітаторів!
факти вєщь упрямая
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:24
значить допускаєте відкат до рівнів 26,хх?
а що думаєте про можливий девал? (терміни, глибина)
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Нед 05 лип, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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