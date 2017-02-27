Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25
Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:27
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоже планирую откуп в районе 26.3-5
Слил весь доллар купленый по 26.63, слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)
Life is good.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:31
пока не вырастут учетные ставки мировых центробанков шухера не будет, потом валюта от нас потечет туда где доходность бизнеса/инвестиций выше, чтобы сохранить звр сделают девал.
вы смелый кибальчиш, я бы менее чем за 27,50 не сливался, во первых какой смысл заработать 5 копеек, во вторых паника может и к 40 привести, зачем спешить?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:44
А был разворот?
Сегодня вообще котировки печальные для обменок,спрэда толком нет вообще,покупают до 27.02,продают от 27.03.
Вот будет прикол если К.Рожкова выведет НБУ на межбанк покупать валюту в понедельник,ведь она очень хочет быть не временной в.о., а настоящей хозяйкой бара,может подыграть заказчикам ухода настоящего профи Смолия
Что скажете скальпирующие?
Один уже слил по 26.75,потом хотел отбираться по 26.90,правда может сегодня ещё найти по 27.03.
Все эти снятия пенки с волн вообще анекдотичное занятие,тем более когда идёт такой замес от ахметовых и бенианов,которые явно не за гривну и добро от царька с великами
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45
Привет из города, который когда-то строил авианосцы и торговые суда.
Поздравляю тебя и твоих родственников!
Ролло.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вангую ее могут вполне оставить, и вообще шухер с Яшей возможно её рук дело, как самой заинтересованной оказаться на его месте.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
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