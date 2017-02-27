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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58355836583758385839>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 173
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
3
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3


значить допускаєте відкат до рівнів 26,00?
а що думаєте про можливий девал? (терміни, глибина)


Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:27

  proftpd66 написав:
Будет видно после 15-20 числа, не знаю.


у всякому випадку, Ви зараз в гривні і до 15-20 числа армагедону(для гривні) не передбачаєте?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3

Тоже планирую откуп в районе 26.3-5
Слил весь доллар купленый по 26.63, слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:31

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:
Будет видно после 15-20 числа, не знаю.


у всякому випадку, Ви зараз в гривні і до 15-20 числа армагедону(для гривні) не передбачаєте?

пока не вырастут учетные ставки мировых центробанков шухера не будет, потом валюта от нас потечет туда где доходность бизнеса/инвестиций выше, чтобы сохранить звр сделают девал.
  vladus17 написав:Тоже планирую откуп в районе 26.3-5
Слил весь доллар купленый по 26.63, слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)
вы смелый кибальчиш, я бы менее чем за 27,50 не сливался, во первых какой смысл заработать 5 копеек, во вторых паника может и к 40 привести, зачем спешить?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:44

  vladus17 написав: слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)



А был разворот? :shock: :D

Сегодня вообще котировки печальные для обменок,спрэда толком нет вообще,покупают до 27.02,продают от 27.03.

Вот будет прикол если К.Рожкова выведет НБУ на межбанк покупать валюту в понедельник,ведь она очень хочет быть не временной в.о., а настоящей хозяйкой бара,может подыграть заказчикам ухода настоящего профи Смолия :lol:

Что скажете скальпирующие?

Один уже слил по 26.75,потом хотел отбираться по 26.90,правда может сегодня ещё найти по 27.03.

Все эти снятия пенки с волн вообще анекдотичное занятие,тем более когда идёт такой замес от ахметовых и бенианов,которые явно не за гривну и добро от царька с великами :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45

  холява написав:Добрый День !

У нас на форуме присутствует люди которые посветили большую часть жизни Морскому Флоту !
Мой отец всю жизнь проработал капитаном ,брат,два племянника.....
Поздравляю с Праздником работников Морского и Речного флота !
Здоровья ВАМ и всяческих Благ!
С Уважением ,Холява .


Привет из города, который когда-то строил авианосцы и торговые суда.
Поздравляю тебя и твоих родственников!
Ролло.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вот будет прикол если К.Рожкова выведет НБУ на межбанк покупать валюту в понедельник,ведь она очень хочет быть не временной в.о., а настоящей хозяйкой бара,может подыграть заказчикам ухода настоящего профи Смолия
вангую ее могут вполне оставить, и вообще шухер с Яшей возможно её рук дело, как самой заинтересованной оказаться на его месте.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:10

виходить, що об'єктивних підстав для падіння гривні в липні нема, а якщо буде подальше зміцнення долара то лише в наслідок створення НБУ додаткового попиту на МБ
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:13

  greenozon написав:І, якщо вам легше стане, то я напишу далі так: Шановні, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ЦЕЙ ПРОЕКТ ГРОШІ!

Полегшало? :mrgreen:



" Я вам ничего не должен!" (С) :wink:[/quote]


нагадаємо фактажем за кукловодів - пірамідо-зазивачів-агітаторів!

факти вєщь упрямая


Зображення[/quote]
Ну і де тут зазивання вступати в піраміду?

Я ж кажу - що просто ІНФОРМУВАВ і інформую форумчан про те, що є собі така піраміда/проект, типу МММ!
Що я робив/роблю не так? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:17

подробно написал там:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958

коротко:

остаток на овернайт (до восстребования) дал 5730грн

от 06.06 до 06.07:

5920 грн


5920+5730=11650 дивиденды.

процент
11650 % 1000000 = 1.17% в месяц

1.17*12 = 14.04% до востребования.

Я использовал НЕ всю сумму
30%
1000000 - 300000 = 700.000
11650 % 700.000 = 1.66% в месяц

1.66 * 12% = 19.92% до востребования.

Чтобы это получить нужен срочный депозит в 24.5% без вычетки налогов!


банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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