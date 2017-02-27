Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25
Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:27
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоже планирую откуп в районе 26.3-5
Слил весь доллар купленый по 26.63, слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)
Life is good.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:31
пока не вырастут учетные ставки мировых центробанков шухера не будет, потом валюта от нас потечет туда где доходность бизнеса/инвестиций выше, чтобы сохранить звр сделают девал.
вы смелый кибальчиш, я бы менее чем за 27,50 не сливался, во первых какой смысл заработать 5 копеек, во вторых паника может и к 40 привести, зачем спешить?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:44
А был разворот?
Сегодня вообще котировки печальные для обменок,спрэда толком нет вообще,покупают до 27.02,продают от 27.03.
Вот будет прикол если К.Рожкова выведет НБУ на межбанк покупать валюту в понедельник,ведь она очень хочет быть не временной в.о., а настоящей хозяйкой бара,может подыграть заказчикам ухода настоящего профи Смолия
Что скажете скальпирующие?
Один уже слил по 26.75,потом хотел отбираться по 26.90,правда может сегодня ещё найти по 27.03.
Все эти снятия пенки с волн вообще анекдотичное занятие,тем более когда идёт такой замес от ахметовых и бенианов,которые явно не за гривну и добро от царька с великами
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45
Привет из города, который когда-то строил авианосцы и торговые суда.
Поздравляю тебя и твоих родственников!
Ролло.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вангую ее могут вполне оставить, и вообще шухер с Яшей возможно её рук дело, как самой заинтересованной оказаться на его месте.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:10
виходить, що об'єктивних підстав для падіння гривні в липні нема, а якщо буде подальше зміцнення долара то лише в наслідок створення НБУ додаткового попиту на МБ
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:13
" Я вам ничего не должен!" (С) [/quote]
нагадаємо фактажем за кукловодів - пірамідо-зазивачів-агітаторів!
факти вєщь упрямая
Ну і де тут зазивання вступати в піраміду?
Я ж кажу - що просто ІНФОРМУВАВ і інформую форумчан про те, що є собі така піраміда/проект, типу МММ!
Що я робив/роблю не так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:17
подробно написал там:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958
коротко:
остаток на овернайт (до восстребования) дал 5730грн
от 06.06 до 06.07:
5920 грн
5920+5730=11650 дивиденды.
процент
11650 % 1000000 = 1.17% в месяц
1.17*12 = 14.04% до востребования.
Я использовал НЕ всю сумму
30%
1000000 - 300000 = 700.000
11650 % 700.000 = 1.66% в месяц
1.66 * 12% = 19.92% до востребования.
Чтобы это получить нужен срочный депозит в 24.5% без вычетки налогов!
банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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