Додано: Нед 05 лип, 2020 15:44

vladus17 написав: слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал) слил по 27.05 в пятницу на ажиотаже сразу как увидел разворот, надел кеды и побежал)

А был разворот?Сегодня вообще котировки печальные для обменок,спрэда толком нет вообще,покупают до 27.02,продают от 27.03.Вот будет прикол если К.Рожкова выведет НБУ на межбанк покупать валюту в понедельник,ведь она очень хочет быть не временной в.о., а настоящей хозяйкой бара,может подыграть заказчикам ухода настоящего профи СмолияЧто скажете скальпирующие?Один уже слил по 26.75,потом хотел отбираться по 26.90,правда может сегодня ещё найти по 27.03.Все эти снятия пенки с волн вообще анекдотичное занятие,тем более когда идёт такой замес от ахметовых и бенианов,которые явно не за гривну и добро от царька с великами