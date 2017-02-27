vovamuha007 написав:виходить, що об'єктивних підстав для падіння гривні в липні нема, а якщо буде подальше зміцнення долара то лише в наслідок створення НБУ додаткового попиту на МБ
пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian написав:пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).
виходить, що є більша ймовірність найближчим часом знову побачити 26,ХХ, аніж 28,00
vitaliian написав:пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).
виходить, що є більша ймовірність найближчим часом знову побачити 26,ХХ, аніж 28,00
В июле гривневая ликвидность от госпредприятий закрыла больше половины дыры бюджета. Если я правильно понимаю, то НБУ купил у госпредприятий валюту, и напечатал под это дело гривну. Госпредприятия дали эту гривну правительству. Правительство эту гривну тратит. Но эта гривна должна была бы быть собрана в виде налогов и сборов, и фактически теперь ходит в обороте и несобранная гривна и гривна от госпредприятий. Не знаю как оно будет, но гривны циркулирующей должно было стать больше.
Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!) https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy
Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..
zРадио написав:Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!) https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy
Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..
Чего же здесь непонятного? Движемся к плановому девалу. Импорт обложить доп. налогом не получится, это не ценами на газ для населения барыжить - "либеральная" Европа мгновенно взвоет, и похрен ей все наши отрицательные торговые сальдо и наши разрастающиеся дыры в бюджете.
zРадио написав:Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!) https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy
Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..
Чего же здесь непонятного? Движемся к плановому девалу. Импорт обложить доп. налогом не получится, это не ценами на газ для населения барыжить - "либеральная" Европа мгновенно взвоет, и похрен ей все наши отрицательные торговые сальдо и наши разрастающиеся дыры в бюджете.
в 2013 это сальдо было минус 20млрд$ а сейчас за 600млн.
нет, не слышали
Сводный платежный баланс Украины в мае-2020 сведен с дефицитом $353 млн
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn