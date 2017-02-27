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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5836583758385839>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 173
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
3
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:31

  vovamuha007 написав:виходить, що об'єктивних підстав для падіння гривні в липні нема, а якщо буде подальше зміцнення долара то лише в наслідок створення НБУ додаткового попиту на МБ

пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:36

  vitaliian написав:пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).


виходить, що є більша ймовірність найближчим часом знову побачити 26,ХХ, аніж 28,00
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovamuha007 написав:виходить, що є більша ймовірність найближчим часом знову побачити 26,ХХ, аніж 28,00
это уже решение нацбанка выкупать доллары и в каком объеме.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:55

  yama написав:Так почему мы не можем перейти на доллары и евро как основные официальные и единственные валюты для расчетов ?

Потому что будет крайне проблематично довести до увольнения главу ФРС, если он не захочет напечатать нам долларов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:вы смелый кибальчиш, я бы менее чем за 27,50 не сливался, во первых какой смысл заработать 5 копеек, во вторых паника может и к 40 привести, зачем спешить?

та мне сейчас особо доллар и не нужен ,а гривна как раз нада была. Всегда есть куда пристроить. + деньги на отпуск.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:06

  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав:пока не восстановится мировой спрос доллары в качестве инвест.инструмента никому не нужны, когда он восстановится центробанки начнут поднимать учетные ставки, но нацбанк должен их опередить иначе начнется отток валюты. Среди внутренних рисков - бегство нерезов из овгз (во первых некуда бежать, во вторых зачем бежать если курс стабилен, тем более есть пример побежавших по 27,20) и резкий рост импорта (это вряд ли, спрос - лежит, а топливо дешевое).


виходить, що є більша ймовірність найближчим часом знову побачити 26,ХХ, аніж 28,00

В июле гривневая ликвидность от госпредприятий закрыла больше половины дыры бюджета.
Если я правильно понимаю, то НБУ купил у госпредприятий валюту, и напечатал под это дело гривну. Госпредприятия дали эту гривну правительству. Правительство эту гривну тратит. Но эта гривна должна была бы быть собрана в виде налогов и сборов, и фактически теперь ходит в обороте и несобранная гривна и гривна от госпредприятий.
Не знаю как оно будет, но гривны циркулирующей должно было стать больше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:07

Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!)
https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy

Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:16

  zРадио написав:Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!)
https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy

Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..

Чего же здесь непонятного? Движемся к плановому девалу.
Импорт обложить доп. налогом не получится, это не ценами на газ для населения барыжить - "либеральная" Европа мгновенно взвоет, и похрен ей все наши отрицательные торговые сальдо и наши разрастающиеся дыры в бюджете.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:22

  antey1969 написав:Движемся к плановому девалу.

от би знати коли це станеться, цієї осені чи через пару років :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:24

  antey1969 написав:
  zРадио написав:Еще немного о "рыночном" курсе - импортные бананы впервые за много лет стали самым дешевым фруктом на украинском рынке. Дешевле не только привычных яблок, но даже арбузов (перевозимых баржами и потребляемых десятками килограммов!!!)
https://east-fruit.com/article/banan-sa ... kt-ukrainy

Да-да, неурожай, и все такое - слышали. А что с другими категориями? Почему немецкий шоколад Schogetten дешевле украинского Свиточа? Про польские сыры уже говорили - там все аналогично. Тоже везде "неурожай", или все-таки непропорциональный обмен вследствие рукотворных преференций импорту?..

Чего же здесь непонятного? Движемся к плановому девалу.
Импорт обложить доп. налогом не получится, это не ценами на газ для населения барыжить - "либеральная" Европа мгновенно взвоет, и похрен ей все наши отрицательные торговые сальдо и наши разрастающиеся дыры в бюджете.


в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.

нет, не слышали :lol:


Сводный платежный баланс Украины в мае-2020 сведен с дефицитом $353 млн
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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