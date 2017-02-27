RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5836583758385839

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 173
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
3
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:34

  proftpd66 написав:в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.

нет, не слышали :lol:


тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.

П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові :)
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 10.03.20
Подякував: 174 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио может это у нас дорогой шоколад поэтому даже Schogetten может тут немного денег срубить? Наши цены вообще не надо воспринимать всерьёз они просто от балды
например поезд со знаменки в киев, ехать 4 часа, цена купе 427 грн!

Зображення

там 289 км расстояние, машина с расходом 6л/100 = возьмет примерно 17л бенза или 350 грн - цена дороги на своём авто. Когда такое было чтобы на авто было дешевле, чем на поезде? У железной дороги сорвало крышу от монопольного положения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:46

Schogetten- не вкусный он какой-то,вот риттерспорт, это да
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 07.04.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:46

  vitaliian написав:
  yama написав:Если вы посмотрите мои посты в этой теме я призывал повторить действия НБУ как раз после этой покупки 400 млн
то есть теперь нам всем надо слить по 400 мио? курс покупки в обменниках не поднимался выше 26,9

А сколько была покупка для смертных в обменках когда нацбанк покупал 400 млн ?(кстати зачем писать мио ? Что за глупое - не верно сокращение от чего ?)
Посмотрите (навскидку около 26.6? Не? Не могу посмотреть сейчас с телефона ну удобно гафик меняйло или где смотреть- розничный курс продажи обменов на ту дату)
yama
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5836583758385839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: гуляйполе, vitaliian, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1945, 1946, 1947
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19462 2389869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 16:40
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
492 100931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 23:24
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.