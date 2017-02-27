тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.
П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:34
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
zРадио может это у нас дорогой шоколад поэтому даже Schogetten может тут немного денег срубить? Наши цены вообще не надо воспринимать всерьёз они просто от балды
например поезд со знаменки в киев, ехать 4 часа, цена купе 427 грн!
там 289 км расстояние, машина с расходом 6л/100 = возьмет примерно 17л бенза или 350 грн - цена дороги на своём авто. Когда такое было чтобы на авто было дешевле, чем на поезде? У железной дороги сорвало крышу от монопольного положения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:46
А сколько была покупка для смертных в обменках когда нацбанк покупал 400 млн ?(кстати зачем писать мио ? Что за глупое - не верно сокращение от чего ?)
Посмотрите (навскидку около 26.6? Не? Не могу посмотреть сейчас с телефона ну удобно гафик меняйло или где смотреть- розничный курс продажи обменов на ту дату)
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