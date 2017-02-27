Додано: Нед 05 лип, 2020 18:11

vitaliian написав: yama написав: А сколько была покупка для смертных в обменках когда нацбанк покупал 400 млн ?(кстати зачем писать мио ? Что за глупое - не верно сокращение от чего ?)

Посмотрите (навскидку около 26.6? Не? Не могу посмотреть сейчас с телефона ну удобно гафик меняйло или где смотреть- розничный курс продажи обменов на ту дату) А сколько была покупка для смертных в обменках когда нацбанк покупал 400 млн ?(кстати зачем писать мио ? Что за глупое - не верно сокращение от чего ?)Посмотрите (навскидку около 26.6? Не? Не могу посмотреть сейчас с телефона ну удобно гафик меняйло или где смотреть- розничный курс продажи обменов на ту дату) 26.6 я сдавал в конце июня. 26.6 я сдавал в конце июня.

Ну значит купить можна было только дороже. Получается если бы тогда купили (вместе с нацбанком) то сейчас разве что в ноль бы слились. К сожалению сперд для смертных в обменках и банках не дает так играть как нацбанк. Значит надо не слепо копировать, а с умом. Прихожу к выводу что заработок на качелях курса ИМХО себя не оправдывает - рыски большие ,вложения (оборот) должны быть еще больше , такого - нужного оборота нету у 90% писателей . Рулетка одним словом . Или игра в наперстки с наперсточником ...Или в карты с шуллером (государством). Ну его нафиг без своего инсайда играть -можно без трусов остаться. Если вы не можете лично позвонить Рожковой (замам) в нацбанк и поинтересоваться покупать или продавать -играть не стоит , вас выграют в любом случае в прямом и в переносном значении. Все имхо. Инсайд сюда никто не выложит, в публичный доступ, все тыкают пальцем в небо , если кто угадал ему медальку