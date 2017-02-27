тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.
П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:34
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
zРадио может это у нас дорогой шоколад поэтому даже Schogetten может тут немного денег срубить? Наши цены вообще не надо воспринимать всерьёз они просто от балды
например поезд со знаменки в киев, ехать 4 часа, цена купе 427 грн!
там 289 км расстояние, машина с расходом 6л/100 = возьмет примерно 17л бенза или 350 грн - цена дороги на своём авто. Когда такое было чтобы на авто было дешевле, чем на поезде? У железной дороги сорвало крышу от монопольного положения, а не от дорогой гривны/дешевой валюты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 17:54, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:46
А сколько была покупка для смертных в обменках когда нацбанк покупал 400 млн ?(кстати зачем писать мио ? Что за глупое - не верно сокращение от чего ?)
Посмотрите (навскидку около 26.6? Не? Не могу посмотреть сейчас с телефона ну удобно гафик меняйло или где смотреть- розничный курс продажи обменов на ту дату)
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.6 я сдавал в конце июня.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:57
Вот это масштаб !!! зато честно . 200-300 грн это один раз в супермаркет сходить очень скромно для холостяка на пару дней . Подозреваю тут у всех такие масштабы.
О себе напишу ...хотя сомневаюсь что кому-то надо , я только покупаю $ если есть грн свободные. Но сейчас нету возникли необходимости тратить . Вполне возможно просто увеличу свой гривневый долг , а заначку сливать не буду.
Востаннє редагувалось yama в Нед 05 лип, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Їдучи машиною, бензин приблизно половина витрат, а в економічних але дорогих нових машинах то ще менше. В Європі і не тільки поїзд обійдеться дорожче витрат на пальне на аналогічний шлях автом.
Schogetten не дешевше, а дорожче за найдорожчі шоколадки нестлівського світоча. А польські сири з дотаційного молочка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
при чем тут Европа? этот вагон даже без кондиционера (обычно на сайте светится когда он есть), в Европе зарплаты другие там цена обоснована уровнем жизни и доходов тех же работников железной дороги, у нас хотят цены как в Европе а зарплаты как в Африке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:11
Ну значит купить можна было только дороже . Получается если бы тогда купили (вместе с нацбанком) то сейчас разве что в ноль бы слились. К сожалению сперд для смертных в обменках и банках не дает так играть как нацбанк. Значит надо не слепо копировать, а с умом. Прихожу к выводу что заработок на качелях курса ИМХО себя не оправдывает - рыски большие ,вложения (оборот) должны быть еще больше , такого - нужного оборота нету у 90% писателей . Рулетка одним словом . Или игра в наперстки с наперсточником ...Или в карты с шуллером (государством). Ну его нафиг без своего инсайда играть -можно без трусов остаться. Если вы не можете лично позвонить Рожковой (замам) в нацбанк и поинтересоваться покупать или продавать -играть не стоит , вас выграют в любом случае в прямом и в переносном значении. Все имхо. Инсайд сюда никто не выложит, в публичный доступ, все тыкают пальцем в небо , если кто угадал ему медальку
Востаннє редагувалось yama в Нед 05 лип, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
заработок это когда вы произвели что то полезное и получили добавленную стоимость. А это спекуляции, лотерея, можно выиграть а можно проиграть. Когда гривневые депозиты были под 20% проигравший на курсе мог за несколько лет догнать паравоз, сейчас кто сидит в гривне рискует догонять свои потери долго и нудно.
инсайды денег стоят и наверное немалых, а спонсоров выкладывать за бесплатно здесь нет. исходите из логики что девал обрушит овгз, значит нацбанку придется за рефинанс откупать на вторичном рынке бумаги чтобы не вызвать обвала их стоимости, новые овгз под 10% никто не купит если на вторичке их будут продавать за 60-70% от номинала
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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