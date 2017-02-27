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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58385839584058415842>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 174
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
4
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:21

  Долярчик написав:
  Antidaf написав:Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос

Ви нам не озвучите суму покупки? :oops:
Можна, наприклад, так: купила в районі 5 000 - 10 000$ :D

Так писать не верно. Кто-то столько зарабатывает в день, кто-то в месяц , кто-то за два года. Надо писать так - купила пропорционально двум своим месячным доходам. А сума это второстепено. У кого пенсия $79 и он купил $100 - согласитесь рисковый человек.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

  Proofy написав:
  varlo написав:Нужно сейчас делать первые взносы в новостройках с привязкой к цене метра в гривне и выплачивать потом в течении года остальные 50%.
дурных нема. Либо привязка к баксу либо сразу всю гривну.

Есть еще третий вариант о котором что то все умалчивают - без денег и без квартиры :) с плакатами на митинге перед ВРУ КМУ и т.п. Вам же сказано было что все застройщики работают по принципу пирамиды b2b jewelry :) как только новых вкладчиков пирамиды не станет -все строительство схлопнеца .
Востаннє редагувалось yama в Нед 05 лип, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

  Antidaf написав:Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?

Решать конечно только Вам, но на следующей неделе пойдут выплаты зарплат трудящимся. Понятное дело, что не миллионами они ворочают, но отреагируют на отставку НБУ точно. Опять же середина июля по факту, а это всегда было время, когда курс гривны самый стабильный. Прошлый год не берем - там чистая афера была по ОВГЗ! Так что если есть свободная гривна, то лучше подбирать валюту на просадках. На пике карантина, когда вся экономика стояла в ауте, по сути показали самый низ курса. Народ и бизнес сдавал валюту на пропитание. Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:27

  yama написав:Прихожу к выводу что заработок на качелях курса ИМХО себя не оправдывает - рыски большие ,вложения (оборот) должны быть еще больше , такого , нужного оборота нету у 90% писателей .

Нужно ловить "глобальные" волны.
А на мелких "дыханиях рынка" действительно ничего не заработаешь

Таким образом - и меньше суеты, и оптимальный результат.
За каждой копейкой "загонять воробья в поле" - нецелесообразно
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 05 лип, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:28

  yama написав:
  Долярчик написав:==========
От дивіться: мені теж зараз потрібно взяти більше тисячі доларів, але - чекаю 2-3 дня, і якщо курс буде +/- 27 - беру 200-300дол, які дуже зараз потрібні, а якщо буде 26,70-26,80 - беру зразу тисячу, або й більше.
Ну, от якось так :roll:

Вот это масштаб !!! :mrgreen: зато честно . 200-300 грн это один раз в супермаркет сходить очень скромно для холостяка на пару дней . Подозреваю тут у всех такие масштабы.
О себе напишу ...хотя сомневаюсь что кому-то надо , я только покупаю $ если есть грн свободные. Но сейчас нету :( возникли необходимости тратить :( . Вполне возможно просто увеличу свой гривневый долг , а заначку сливать не буду.

А який може бути інший масштаб, якщо під 2 фонда лижить на нерозривних гривнедепо до зими? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:28

  Долярчик написав:pirat-d
Ні, просто деколи в людини менше еквіваленту 1К, а піднімає весь форум з питанням - а коли краще купити? :D
Тому і хотів уточнити :wink:

Самопризнание ! Вы же сами страницу назад сказали что у вас 200-1000$ :mrgreen:
Узнаю типично галичанское лицемерие и двухличие , долярчик у о своих 200$ можно , а другим - нет
Востаннє редагувалось yama в Нед 05 лип, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:29

  yama написав:
  Долярчик написав:pirat-d
Ні, просто деколи в людини менше еквіваленту 1К, а піднімає весь форум з питанням - а коли краще купити? :D
Тому і хотів уточнити :wink:

Самопризнание ! Вы же сами страницу назад сказали что у вас 200-1000$ :mrgreen:

Так, трохи більше тисячі планую купити, але я НЕ ЗАПИТУВАВ форум - купувати, чи ні?! 8)
А, навпаки, писав - як я планую робити з купівлею нікомунепотрібного! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А який може бути інший масштаб, якщо під 2 фонда лижить на нерозривних гривнедепо до зими?


Тобто швидше всього річні депо. Якщо минулої зими цілком реально було купити нижче 24 грн/$, то зараз вже очікувані % з'їв курс. Звичайно, можна надіятись на повтор динаміки, але як кажуть двічі в одну річку не ввійдеш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:33

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.

нет, не слышали :lol:


тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.

П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові :)

гагага,
земінфін ні причом,
лол просто лол
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:35

  vitaliian написав:zРадио может это у нас дорогой шоколад поэтому даже Schogetten может тут немного денег срубить? Наши цены вообще не надо воспринимать всерьёз они просто от балды
например поезд со знаменки в киев, ехать 4 часа, цена купе 427 грн!

Зображення

там 289 км расстояние, машина с расходом 6л/100 = возьмет примерно 17л бенза или 350 грн - цена дороги на своём авто. Когда такое было чтобы на авто было дешевле, чем на поезде? У железной дороги сорвало крышу от монопольного положения, а не от дорогой гривны/дешевой валюты.

так інфляція 2%, майже як у при Віктор стабільному у 2013,
гривна Па24
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