Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Antidaf написав: Брать по 27,03 или откатят на след. неделе? Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?

Решать конечно только Вам, но на следующей неделе пойдут выплаты зарплат трудящимся. Понятное дело, что не миллионами они ворочают, но отреагируют на отставку НБУ точно. Опять же середина июля по факту, а это всегда было время, когда курс гривны самый стабильный. Прошлый год не берем - там чистая афера была по ОВГЗ! Так что если есть свободная гривна, то лучше подбирать валюту на просадках. На пике карантина, когда вся экономика стояла в ауте, по сути показали самый низ курса. Народ и бизнес сдавал валюту на пропитание. Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов.