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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5839584058415842>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 174
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
4
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов.
посчитайте сколько мы в 2019 запоатили за газ и нефтепродукты и в 2020м, мало того что мировая цена упала, вдобавок мы ещё на 20% снизили потребление.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:39

  yama написав:
  Долярчик написав:pirat-d
Ні, просто деколи в людини менше еквіваленту 1К, а піднімає весь форум з питанням - а коли краще купити? :D
Тому і хотів уточнити :wink:

Самопризнание ! Вы же сами страницу назад сказали что у вас 200-1000$ :mrgreen:
Узнаю типично галичанское лицемерие и двухличие , долярчик у о своих 200$ можно , а другим - нет

та він думає, що він алігарх з двома фондами красівого папіру, аж чуть не лусне від чванства
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:50

  Долярчик написав:
  yama написав:
  Долярчик написав:==========
От дивіться: мені теж зараз потрібно взяти більше тисячі доларів, але - чекаю 2-3 дня, і якщо курс буде +/- 27 - беру 200-300дол, які дуже зараз потрібні, а якщо буде 26,70-26,80 - беру зразу тисячу, або й більше.
Ну, от якось так :roll:

Вот это масштаб !!! :mrgreen: зато честно . 200-300 грн это один раз в супермаркет сходить очень скромно для холостяка на пару дней . Подозреваю тут у всех такие масштабы.
О себе напишу ...хотя сомневаюсь что кому-то надо , я только покупаю $ если есть грн свободные. Но сейчас нету :( возникли необходимости тратить :( . Вполне возможно просто увеличу свой гривневый долг , а заначку сливать не буду.

А який може бути інший масштаб, якщо під 2 фонда лижить на нерозривних гривнедепо до зими? :mrgreen:

Грайте в покер Старс з такими суммами там оборот швидше, там це за веч!р зливаэться ставками по 5 коп. А не насилуйте форум
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:52

  Ой+ написав:Schogetten не дешевше, а дорожче за найдорожчі шоколадки нестлівського світоча. А польські сири з дотаційного молочка.


Не надо ля-ля - Schogetten дешевле Свиточ Exclusive на 5 грн за плитку. Вообще перестал покупать украинские шоколадки - Schogetten по 25, RitterSport по 33, 300-граммовые европейские Милки - по 70. Называю цены киевского Metro. При нынешнем курсе украинским производителям нет места на рынке...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:55

  vitaliian написав:
  yuri_m написав:Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов.
посчитайте сколько мы в 2019 запоатили за газ и нефтепродукты и в 2020м, мало того что мировая цена упала, вдобавок мы ещё на 20% снизили потребление.

Ну так заодно сразу посчитайте, на сколько упали цены на наши экспортные товары. А то как-то не красиво считать только выгоду от оплаты импорта... Проще тогда сразу брать торговый баланс, причем не общий, а именно товарами. А то в общем транзит газа очень улучшает картину. А баланс по импорту-экспорту товаров четче покажет глубину текущей зaдницы...
Да, и не забывайте, что дыру в бюджете надо тоже чем-то закрывать! А она там 300 миллиардов, и её надо закрыть до конца года. Иначе будет большой кипиш! Ведь эти 300 ярдов - это в основном невыплаты бюджетникам, а так же коммерческим подрядчикам бюджета. Можно месяц подождать, ну два, ну даже три. Но если это будет полгода и больше, то пойдут качели по всей стране, и "зеленым" на местных выборах уже ничего не светит. Вот и будут задабривать население свеженапечатаной гривной!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Не надо ля-ля - Schogetten дешевле Свиточ Exclusive на 5 грн за плитку. Вообще перестал покупать украинские шоколадки - Schogetten по 25, RitterSport по 33, 300-граммовые европейские Милки - по 70. Называю цены киевского Metro. При нынешнем курсе украинским производителям нет места на рынке...
причем тут курс, они просто задирают цену, как товар из Германии может быть в одну цену с аналогичным украинским если в Германии зарплаты в 5 раз выше, логистика дороже и растаможка. Значит в нашем сидит 200% рентабельности а в немецком 25%. От того что вы обвалите гривну наш производитель не снизит свою рентабельность, наоборот рынок надо наводнить импортом тогда будет конкуренция и нашим некуда будет деваться. Я выше приводил скрин как укрзализныця на ровном месте задрала цену за билет со знаменки в Киев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 19:06, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:58

  zРадио написав:
  Ой+ написав:Schogetten не дешевше, а дорожче за найдорожчі шоколадки нестлівського світоча. А польські сири з дотаційного молочка.


Не надо ля-ля - Schogetten дешевле Свиточ Exclusive на 5 грн за плитку. Вообще перестал покупать украинские шоколадки - Schogetten по 25, RitterSport по 33, 300-граммовые европейские Милки - по 70. Называю цены киевского Metro. При нынешнем курсе украинским производителям нет места на рынке...

Скажу честно что из всего украинского шоколада мне более менее нравиться Корона молочный НЕ пористый :oops: А от в Метро не бываю , далековато от меня :( но ничто не сравниться с ворованым из Свиточа до Нестле ... Попробовал бы европейцев, но в Метро только за шоколадками... :) И не факт что во львовском такие же цены ассортимент
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:01

  yuri_m написав:
  vitaliian написав:
  yuri_m написав:Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов.
посчитайте сколько мы в 2019 запоатили за газ и нефтепродукты и в 2020м, мало того что мировая цена упала, вдобавок мы ещё на 20% снизили потребление.

Ну так заодно сразу посчитайте, на сколько упали цены на наши экспортные товары. А то как-то не красиво считать только выгоду от оплаты импорта... Проще тогда сразу брать торговый баланс, причем не общий, а именно товарами. А то в общем транзит газа очень улучшает картину. А баланс по импорту-экспорту товаров четче покажет глубину текущей зaдницы...
Да, и не забывайте, что дыру в бюджете надо тоже чем-то закрывать! А она там 300 миллиардов, и её надо закрыть до конца года. Иначе будет большой кипиш! Ведь эти 300 ярдов - это в основном невыплаты бюджетникам, а так же коммерческим подрядчикам бюджета. Можно месяц подождать, ну два, ну даже три. Но если это будет полгода и больше, то пойдут качели по всей стране, и "зеленым" на местных выборах уже ничего не светит. Вот и будут задабривать население свеженапечатаной гривной!



чтобы влить экономику 20%+ налички, надо примерно 4-7+ месяцев.

Даже если сделать эмиссию чтобы построить 20 чернобыльских АЭС на импортных деталях. Но надо время чтобы сделать эмиссию, построить станции, техническую документацию, заказать детали. Время чтобы напечетать, надо времени много.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:06

Долярчик

Как же ВЫ ДОСТАЛИ своими вкладами и процентами !
В2В....

Вам не приходило в голову мысль , что на самом деле ,очень много людей ,которые имеют значительно большие суммы чем у Вас и не пишут об этом каждый день?

А у еще более солидных и богатых людей Ваши записи вызывают чувство полунасмешки или сочувствия.
Можно например каждый день теще ве рассказывать или жене.

Или купите ,кошку ,козла, собаку и им рассказывайте .
Тайну сохранят.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:11

  proftpd66 написав:чтобы влить экономику 20%+ налички, надо примерно 4-7+ месяцев.

Даже если сделать эмиссию чтобы построить 20 чернобыльских АЭС на импортных деталях. Но надо время чтобы сделать эмиссию, построить станции, техническую документацию, заказать детали. Время чтобы напечетать, надо времени много.

Это если печатать под целевой проект. Именно так Яценюк делал эмиссию в 2015, под достройку Хмельницкой АЭС. Не тупо на раздачу зарплат всем подряд, а под конкретные закупки для проекта, который тут же после запуска в эксплуатацию начал приносить прибыль стране. Тогда это не пустая эмиссия, а инвестиция. А если "зеленые" начнут печатать гривну только для того, чтобы перекрыть бюджетный дефицит, считай на проедание, то это будет чистый выпуск фантиков. По аналогии с началом 90-х годов. Тогда тоже не особо парились с обоснованием эмиссии. "Надо зарплаты выдать трудящимся? Да без проблем, ща напечатаем!"


P.S. И не забывайте, что в следующем году надо отдать около 23 ярдов долларов по прошлым кредитам. При текущей ситуации с международными заимствованиями мягко говоря тяжеловато будет перезанять...
yuri_m
 
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