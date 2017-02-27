Додано: Нед 05 лип, 2020 18:55

vitaliian написав: yuri_m написав: Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов. Теперь по мере оживления после карантина эта валюта снова понадобится для расчетов. посчитайте сколько мы в 2019 запоатили за газ и нефтепродукты и в 2020м, мало того что мировая цена упала, вдобавок мы ещё на 20% снизили потребление. посчитайте сколько мы в 2019 запоатили за газ и нефтепродукты и в 2020м, мало того что мировая цена упала, вдобавок мы ещё на 20% снизили потребление.

Ну так заодно сразу посчитайте, на сколько упали цены на наши экспортные товары. А то как-то не красиво считать только выгоду от оплаты импорта... Проще тогда сразу брать торговый баланс, причем не общий, а именно товарами. А то в общем транзит газа очень улучшает картину. А баланс по импорту-экспорту товаров четче покажет глубину текущей зaдницы...Да, и не забывайте, что дыру в бюджете надо тоже чем-то закрывать! А она там 300 миллиардов, и её надо закрыть до конца года. Иначе будет большой кипиш! Ведь эти 300 ярдов - это в основном невыплаты бюджетникам, а так же коммерческим подрядчикам бюджета. Можно месяц подождать, ну два, ну даже три. Но если это будет полгода и больше, то пойдут качели по всей стране, и "зеленым" на местных выборах уже ничего не светит. Вот и будут задабривать население свеженапечатаной гривной!