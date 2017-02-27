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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5839584058415842

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 174
Прогнозую зростання курсу долара
74%
128
Прогнозую падіння курсу долара
2%
4
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:16

  zРадио написав:
  Ой+ написав: Schogetten не дешевше, а дорожче за найдорожчі шоколадки нестлівського світоча. А польські сири з дотаційного молочка.
Не надо ля-ля - Schogetten дешевле Свиточ Exclusive на 5 грн за плитку. Вообще перестал покупать украинские шоколадки - Schogetten по 25, RitterSport по 33, 300-граммовые европейские Милки - по 70. Называю цены киевского Metro. При нынешнем курсе украинским производителям нет места на рынке...

Это всё любимые эуропейцами молочные плитки, или с какими-нибудь добавками, или с содержанием продукта на уровне 50%.
Вообще мне не нравится европейский шоколад, у них свои вкусы.
Мой выбор - Миллениум Экстра Брют 80%. Или что-нибудь типа российского "Вдохновения".
Есть, конечно, аналогичный бельгийский, но он в 2-3 раза дороже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:17

  vitaliian написав:причем тут курс, они просто задирают цену, как товар из Германии может быть в одну цену с аналогичным украинским если в Германии зарплаты в 5 раз выше, логистика дороже и растаможка.


Экономия на ВСЕХ административных издержках легко нивелируется гораздо более высокой стоимостью капитала. Еще и "сдача" останется. Не сбрасывайте это фактор со счетов - он, действительно, определяющий!

  vitaliian написав:Значит в нашем сидит 200% рентабельности а в немецком 25%.


Я предлагал уже найти это в финансовых отчетностях компаний и предъявить. 200% рентабельности вы можете найти в бизнесах, построенных на государственной коррупции (вроде зеленой энергетики), но и близко не найдете на "свободных" рынках, конкурирующих и внутри, и с импортом.

  vitaliian написав:От того что вы обвалите гривну наш производитель не снизит свою рентабельность, наоборот рынок надо наводнить импортом тогда будет конкуренция и нашим некуда будет деваться.


Во-первых, я предлагаю не обваливать гривну, а балансировать торговое сальдо - это 2 большие разницы. Во-вторых, совершенствоваться в конкурентных условиях можно только если соперничаешь с чуть более сильными противниками, чем ты сам. Гораздо более сильные противники тебя просто уничтожат.

Я люблю аналогию с боксом - когда спортсмен из полусреднего веса идет в средний, он будет совершенствоваться. Но если кинуть из полусреднего в супертяжелый, то это зрелищная смерть на ринге, не более
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:24

  yuri_m написав:
  proftpd66 написав:чтобы влить экономику 20%+ налички, надо примерно 4-7+ месяцев.

Даже если сделать эмиссию чтобы построить 20 чернобыльских АЭС на импортных деталях. Но надо время чтобы сделать эмиссию, построить станции, техническую документацию, заказать детали. Время чтобы напечетать, надо времени много.

Это если печатать под целевой проект. Именно так Яценюк делал эмиссию в 2015, под достройку Хмельницкой АЭС. Не тупо на раздачу зарплат всем подряд, а под конкретные закупки для проекта, который тут же после запуска в эксплуатацию начал приносить прибыль стране. Тогда это не пустая эмиссия, а инвестиция. А если "зеленые" начнут печатать гривну только для того, чтобы перекрыть бюджетный дефицит, считай на проедание, то это будет чистый выпуск фантиков. По аналогии с началом 90-х годов. Тогда тоже не особо парились с обоснованием эмиссии. "Надо зарплаты выдать трудящимся? Да без проблем, ща напечатаем!"


P.S. И не забывайте, что в следующем году надо отдать около 23 ярдов долларов по прошлым кредитам. При текущей ситуации с международными заимствованиями мягко говоря тяжеловато будет перезанять...



из 300 сколько пойдет на межбанк? может не все 300?

МВФ прижмет и не будут печатать. как бы 2лярда дали для бюджета, 50 уже есть.

может нерезиденты увеличат спекуляцию из 100 до 200 млрд
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 05 лип, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:24

  zРадио написав:Во-первых, я предлагаю не обваливать гривну

Ты именно это предлагаешь. Постоянно говоришь, через "низкий" курс - всё плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:им рассказывайте

А Вас не напрягає те, що вже 4 сторінки смак ШОКОЛАДУ обговорюють? Але ЧОМУСЬ достав лише Долярчик з своїми %% по депо і стратегією, як саме/коли буде купувати доляр?
Мабуть, про шоколад цікавіше читати, ніж про %% по депо і купування доляра на ВАЛЮТНІЙ ГІЛЦІ???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:28

  холява написав:Долярчик

Как же ВЫ ДОСТАЛИ своими вкладами и процентами !
В2В....

Вам не приходило в голову мысль...

Ви цьому козлу так кажете, начебто він прочитає Вас, схаменеться і зрозуміє, що несе маячню.
Воно, тупориле і чванливе, рже як осел над всіма нами, що реагують на його, дебіла.
Повчають, розказують, відповідають і т.і. - а воно рже і навалює, і навалює.
Ви ж розумна людина - не треба реагувати на ідіота. Хтось реагує - і хєр з ними, самі потім будуть не раді. А Ви просто не реагуйте, нехай хоч весь форум заплює своїм гівном.
Рано чи пізно, модераторам набридне ця паскуда
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:29

  proftpd66 написав:Купил 10к$ по 26.65
viewtopic.php?p=5006903#p5006903

В момент отставки НБУ купил 12к по 26.78 и 10к евро по 29.92
viewtopic.php?p=5006905#p5006905

И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)

правильно или нет, будет видно.

Помагаєте НБУ стабілізувати курс? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:31

  pesikot написав:
  zРадио написав:Во-первых, я предлагаю не обваливать гривну

Ты именно это предлагаешь. Постоянно говоришь, через "низкий" курс - всё плохо


Я такое не говорю хотя бы потому, что не разговариваю на суржике :mrgreen: :mrgreen: Но и по сути ты врешь - по этой теме у меня много десятков комментариев, и везде одно и то же (перманентно снижать гривну на величину ее премии за риск т.е. 5-10% в год)
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