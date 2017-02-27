Додано: Нед 05 лип, 2020 19:17

vitaliian написав: причем тут курс, они просто задирают цену, как товар из Германии может быть в одну цену с аналогичным украинским если в Германии зарплаты в 5 раз выше, логистика дороже и растаможка.

причем тут курс, они просто задирают цену, как товар из Германии может быть в одну цену с аналогичным украинским если в Германии зарплаты в 5 раз выше, логистика дороже и растаможка.

vitaliian написав: Значит в нашем сидит 200% рентабельности а в немецком 25%.

Значит в нашем сидит 200% рентабельности а в немецком 25%.

vitaliian написав: От того что вы обвалите гривну наш производитель не снизит свою рентабельность, наоборот рынок надо наводнить импортом тогда будет конкуренция и нашим некуда будет деваться. От того что вы обвалите гривну наш производитель не снизит свою рентабельность, наоборот рынок надо наводнить импортом тогда будет конкуренция и нашим некуда будет деваться.

Экономия на ВСЕХ административных издержках легко нивелируется гораздо более высокой стоимостью капитала. Еще и "сдача" останется. Не сбрасывайте это фактор со счетов - он, действительно, определяющий!Я предлагал уже найти это в финансовых отчетностях компаний и предъявить. 200% рентабельности вы можете найти в бизнесах, построенных на государственной коррупции (вроде зеленой энергетики), но и близко не найдете на "свободных" рынках, конкурирующих и внутри, и с импортом.Во-первых, я предлагаю не обваливать гривну, а балансировать торговое сальдо - это 2 большие разницы. Во-вторых, совершенствоваться в конкурентных условиях можно только если соперничаешь с чуть более сильными противниками, чем ты сам. Гораздо более сильные противники тебя просто уничтожат.Я люблю аналогию с боксом - когда спортсмен из полусреднего веса идет в средний, он будет совершенствоваться. Но если кинуть из полусреднего в супертяжелый, то это зрелищная смерть на ринге, не более