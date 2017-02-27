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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:29
Помагаєте НБУ стабілізувати курс?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:31
pesikot написав: zРадио написав:
Во-первых, я предлагаю не обваливать гривну
Ты именно это предлагаешь. Постоянно говоришь, через
"низкий" курс - всё плохо
Я такое не говорю хотя бы потому, что не разговариваю на суржике
Но и по сути ты врешь - по этой теме у меня много десятков комментариев, и везде одно и то же (перманентно снижать гривну на величину ее премии за риск, т.е. на 5-10% в год)
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zРадио
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:35
proftpd66 написав:
из 300 сколько пойдет на межбанк? может не все 300?
МВФ прижмет и не будут печатать. как бы 2лярда дали для бюджета, 50 уже есть.
может нерезиденты увеличат спекуляцию из 100 до 200 млрд
300 - это считай общий долг бюджета. Это и собственно зарплаты, и оплата подрядчикам. Ну с зарплатами ясно, бюджетники не побегут на межбанк тратить свои крохи.
А вот с подрядчиками сложнее... В любом виде выполненных уже по факту работ есть немалая доля материалов, из которых тоже немалая доля импортных. Хорошо, если они были заранее куплены и теперь просто надо за них взять деньги. А если были взяты в товарный кредит? Или по иным схемам с отсрочкой платежа? Вот их когда бюджет оплатит, так эти деньги и пойдут по цепочке на валютный рынок. Новый товар же надо закупить взамен с горем пополам наконец-то оплаченного покупателем! Просто подымите структуру этих долгов бюджета и всё сразу станет ясно.
А по поводу 2 ярдов, которые 50 в гривне... Не забывайте, что ком задолженности продолжает расти, поскольку экономика продолжает падать. Где было 300, стало 330. Или 340. Даже с учетом тех 50 в эквиваленте. Доходы бюджета падают каждый месяц, а расходы постоянны.
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yuri_m
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:41
zРадио написав:
и везде одно и то же (перманентно снижать гривну на величину ее премии за риск, т.е. на 5-10% в год)
А навіщо кожного року робити на 5-10% бідніших 100% населення України...заради додаткових доходів 1% населення ?
Може логічніше
Що заважає Державі ( якщо їй потрібна інфляція) просто зменшити розмір оподаткування на 15-30% ( що при оподаткуванні в 30% до ВВП і дасть інфляцію в 5-10% , але при цьому зробить багатшим все населення(працююче)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:44
yuri_m написав:
А по поводу 2 ярдов, которые 50 в гривне... Не забывайте, что ком задолженности продолжает расти, поскольку экономика продолжает падать. Где было 300, стало 330. Или 340. Даже с учетом тех 50 в эквиваленте. Доходы бюджета падают каждый месяц, а расходы постоянны.
зрозуміло також, що зелені не можуть дозволити собі значного девалу до осінніх виборів бо пролетять на них як фанера над Парижем, тому "резина" буде тягнутись, як мінімум, до осені
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:51
zРадио написав:
Гораздо более сильные противники тебя просто уничтожат.
приведите пример кого уничтожили. То что народ ланосы по 10к не хотел покупать так мерсы с бмв тут не при чём, хозяин сами не захотели модернизацию производства производить, теперь прикручивают колеса китайцам.
не лечатся эти болячки девальвацией, надо поднимать внутренний спрос и усиливать конкуренцию, тогда цена будет адекватной. Чем меньше рынок - тем выше ценник, это аксиома.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:57
budivelnik написав: zРадио написав:
и везде одно и то же (перманентно снижать гривну на величину ее премии за риск, т.е. на 5-10% в год)
А навіщо кожного року робити на 5-10% бідніших 100% населення України...заради додаткових доходів 1% населення ?
Може логічніше
Що заважає Державі ( якщо їй потрібна інфляція) просто зменшити розмір оподаткування на 15-30% ( що при оподаткуванні в 30% до ВВП і дасть інфляцію в 5-10% , але при цьому зробить багатшим все населення(працююче)
Я не очень понял предложенную математику, но с утверждением о том, что небольшая перманентная девальвация будет автоматически делать население беднее, в корне несогласен. Такая модель будет стимулировать внутреннее производство и замещение импорта, что с течением времени так же перманентно будет снижать долю индексируемых с девальвацией продуктов, потребляемых населением и бизнесом
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zРадио
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:57
pirat-d написав: Долярчик написав: Antidaf написав:
Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос
Ви нам не озвучите суму покупки?
Можна, наприклад, так: купила в районі 5 000 - 10 000$
Человек Вам назвал уровень курса по которому решил купить и ход мыслей, почему он это сделал. А Вы как эксгибиционист с маленьким прибором в кустах (200-300 уе - 1К), надр... на случайного прохожего с мыслью о бОльшей котлете. Не корректные вопросы, как для фин.ресурса. имхо
Хм,я вот покупаю по 200-300,вчера тонну евро взял по 30,25 ,зато регулярно и это совсем не означает,что у меня маленький
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:01
proftpd66 написав: vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
И в той теме я написал что выплаты 8-9 числа и БОЛЬШЕ крупных выплат НЕТУ в Июле, можем словить 26.3
значить допускаєте відкат до рівнів 26,00?
а що думаєте про можливий девал? (терміни, глибина)
Будет видно после 15-20 числа, не знаю.
Я по графику видел в начале августа 26,7-8,потом вверх,но как предугадать отставку Смолия и назначение хз кого....
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goldfinger
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:07
goldfinger написав:
Я по графику видел в начале августа 26,7-8,потом вверх,но как предугадать отставку Смолия и назначение хз кого....
ринок уже відіграв відставку Смолія і тепер, ймовірно, повернеться до рівнів які Ви зазначили (я на це розраховую
)
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