zРадио написав:Гораздо более сильные противники тебя просто уничтожат.
приведите пример кого уничтожили. То что народ ланосы по 10к не хотел покупать так мерсы с бмв тут не при чём, хозяин сами не захотели модернизацию производства производить, теперь прикручивают колеса китайцам.
не лечатся эти болячки девальвацией, надо поднимать внутренний спрос и усиливать конкуренцию, тогда цена будет адекватной. Чем меньше рынок - тем выше ценник, это аксиома.
Забудьте о слове "девальвация", вообще не являющейся инструментом! Это следствие политики денежного таргетирования, не парящее 98% населения при правильном ее проведении.
Девальвация, провоцирующая внутреннюю инфляцию - это "болячка" экономик, не производящих товары конечного использования, а не экономик с маленьким внутренним рынком. Швейцарии, не входящей, как и Украина, в зону Евро, ничего не мешает производить готовый продукт на весь мир. Определяющим является направление движения капитала. Только как вы его планируете привлечь в страну, не предоставляющую абсолютно никаких стимулов для внутреннего производства и открывающую импорту свой рынок нараспашку? Хочу теперь вас послушать
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 05 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Що стосується валютного ринку, напишу мабуть, де пише Шморест, бо чогось як правду пишу, то або тролі прилітають, то блокують на тиждень. Це вже зовсім якась дезпрофорієнтація кадрів форуму. Доречі можете зтирати та удаляти, я тутай з благотворчою міссією, "роби добро і кидай його в воду', пам'ятаєте мульт армянського кінематогрофу часів Радянського Союзу? Зараз по курсу напишу, що думаю де Шморест пише, але як зітруть, то не бачу сенсу витрачати на це час.
zРадио написав:и везде одно и то же (перманентно снижать гривну на величину ее премии за риск, т.е. на 5-10% в год)
А навіщо кожного року робити на 5-10% бідніших 100% населення України...заради додаткових доходів 1% населення ? Може логічніше Що заважає Державі ( якщо їй потрібна інфляція) просто зменшити розмір оподаткування на 15-30% ( що при оподаткуванні в 30% до ВВП і дасть інфляцію в 5-10% , але при цьому зробить багатшим все населення(працююче)
Я не очень понял предложенную математику, но с утверждением о том, что небольшая перманентная девальвация будет автоматически делать население беднее, в корне несогласен. Такая модель будет стимулировать внутреннее производство и замещение импорта, что с течением времени так же перманентно будет снижать долю индексируемых с девальвацией продуктов, потребляемых населением и бизнесом
А що тут розуміти Те що пропонуєте Ви=збільшенню оподаткування населення Адже до вже існуючих податків додасться ще й інфляційний податок. Населення і так бідне.якщо робити його біднішим -перспективи збільшення внутрішнього ринку споживання=нулю Я пропоную інший варіант а - відміняєте оподаткування(зменшуєте) на суму в тих самих 5% від ВВП=150 млрд грн б - цим робите населення багатшим в - 150 млрд додруковуєте ( в Бюджет ,щоб збалансувати втрати Бюджету від зменшення оподаткування) Маєте кардинально іншу ситуацію а - курс росте на суму додрукованого мінус різниця продуктивності(менше оподаткування-більша продуктивність праці) б - ємність внутрішнього платоспроможного попиту збільшується на суму не забраних податків(ринок росте) в - внаслідок того , що буде зменшене оподаткування для найбідніших(наприклад не буде оподатковуватись мінімалка ,крім ЄСВ)-то зменшиться обєми закупок імпортних товарів(або не критично збільшаться) бо бідні купують дешеві9читай слабо якісні.але українські)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 05 лип, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Определяющим является направление движения капитала
Я як підприємець ,знаю найстрашнішу буржуазійську таємницю... Капітал завжди хоче повернутись... При цьому Той капітал що зайде сюди а - витіснить місцевий капітал б - захопить більшу частку ринку якщо отримає більш привілеїговані умови в - все одно звідси вийде(чи счерез дивіденти.чи через повну амортизацію обладнання) г - на протязі активної фази роботи-крім тіла капіталу.виведе з України й прибутки ( це десь в 1-3 рази більше тіла капіталу.за 10-15 років)