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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5841584258435844>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 176
Прогнозую зростання курсу долара
74%
130
Прогнозую падіння курсу долара
2%
4
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:14

flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:17

  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:18

  flyman написав:якщо з кожного утуга про девал, значить його не буде.


сложно не согласиться.
Уж больно повышенное внимание сми на курс. Чуть вырастет на 10 копеек - журнаглизды тут же начинают мониторить обменные табло, расспрашивать всех кого непопадя "а що же буде з курсом". РАНЬШЕ ТАКОГО ОДНОЗНАЧНО НЕ БЫЛО - обычно раздуплялись в конце роста (и типа до этого не видели что ростетъ, ага).
Под такой фон сомнителен серьезный рост: чуть-чуть, ооочень плавно вероятно, сильно - не в ближайшее время. Скорее всего. И укрепляться в то же время особо некуда.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 05 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:19

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Ой+ написав: Schogetten не дешевше, а дорожче за найдорожчі шоколадки нестлівського світоча. А польські сири з дотаційного молочка.
Не надо ля-ля - Schogetten дешевле Свиточ Exclusive на 5 грн за плитку. Вообще перестал покупать украинские шоколадки - Schogetten по 25, RitterSport по 33, 300-граммовые европейские Милки - по 70. Называю цены киевского Metro. При нынешнем курсе украинским производителям нет места на рынке...

Это всё любимые эуропейцами молочные плитки, или с какими-нибудь добавками, или с содержанием продукта на уровне 50%.
Вообще мне не нравится европейский шоколад, у них свои вкусы.
Мой выбор - Миллениум Экстра Брют 80%. Или что-нибудь типа российского "Вдохновения".
Есть, конечно, аналогичный бельгийский, но он в 2-3 раза дороже.


Я теж беру в основному з високим % какао, але якраз Світоч Exclusive за різноманітні добавки також купляю, то це в основному до 20 грн. в ЕКО, в Арсені недавно було, Сільпо https://gotoshop.ua/bakhmut/products/90 ... hangelang= зараз Ашан https://auchan.zakaz.ua/ru/products/048 ... gn=admitad
Ціни гуляють на Світоч деколи у понад 2 рази. І ще раз повторю - власник не український, коли він був ще український, то продукція мені більше подобалась.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:31

  Trast написав:
  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.

дай посилання
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:31

Прес-секретар Арсенія Яценюка заявила, що він не розглядатиме призначення на голову НБУ.

Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

"Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - заявила вона.

Ми вже неодноразово спростовували ці чутки - і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го, додала прес-секретар

Вона наголосила що Арсеній Яценюк не розглядав, не розглядає і точно не розглядатиме такої можливості.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:32

Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.

За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.

Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:33

  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

та ладно, як пішов самокатчик курс на 2+ грн, а тут звільнили Фунта, і 50коп, і то вже пішов відкат.

думаю, свої люди почнуть трусити архіви НБУ щоб накопати на По і Го і Ро...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:34

  flyman написав:
  Trast написав:
  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.

дай посилання

Та там складно помилитися, вона закріплена вище над цією :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:37

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

та ладно, як пішов самокатчик курс на 2+ грн, а тут звільнили Фунта, і 50коп, і то вже пішов відкат.

думаю, свої люди почнуть трусити архіви НБУ щоб накопати на По і Го і Ро...

Тому і пішов, що міссія виконана, думай те!
Яка місія виконана і для чого пішов..
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