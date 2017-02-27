flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:14
flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:17
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:18
сложно не согласиться.
Уж больно повышенное внимание сми на курс. Чуть вырастет на 10 копеек - журнаглизды тут же начинают мониторить обменные табло, расспрашивать всех кого непопадя "а що же буде з курсом". РАНЬШЕ ТАКОГО ОДНОЗНАЧНО НЕ БЫЛО - обычно раздуплялись в конце роста (и типа до этого не видели что ростетъ, ага).
Под такой фон сомнителен серьезный рост: чуть-чуть, ооочень плавно вероятно, сильно - не в ближайшее время. Скорее всего. И укрепляться в то же время особо некуда.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 05 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:19
Я теж беру в основному з високим % какао, але якраз Світоч Exclusive за різноманітні добавки також купляю, то це в основному до 20 грн. в ЕКО, в Арсені недавно було, Сільпо
Ціни гуляють на Світоч деколи у понад 2 рази. І ще раз повторю - власник не український, коли він був ще український, то продукція мені більше подобалась.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:31
дай посилання
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:31
Прес-секретар Арсенія Яценюка заявила, що він не розглядатиме призначення на голову НБУ.
Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.
"Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - заявила вона.
Ми вже неодноразово спростовували ці чутки - і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го, додала прес-секретар
Вона наголосила що Арсеній Яценюк не розглядав, не розглядає і точно не розглядатиме такої можливості.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:32
Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.
За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.
Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.
"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:33
та ладно, як пішов самокатчик курс на 2+ грн, а тут звільнили Фунта, і 50коп, і то вже пішов відкат.
думаю, свої люди почнуть трусити архіви НБУ щоб накопати на По і Го і Ро...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:34
Та там складно помилитися, вона закріплена вище над цією
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:37
Тому і пішов, що міссія виконана, думай те!
Яка місія виконана і для чого пішов..
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