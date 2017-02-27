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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5842584358445845>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 176
Прогнозую зростання курсу долара
74%
130
Прогнозую падіння курсу долара
2%
4
Ніяких змін не очікую
24%
42
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:43

  Trast написав:
  flyman написав:
  Trast написав:Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.

дай посилання

Та там складно помилитися, вона закріплена вище над цією :)

крутий інсайд, думаю, прям з уст Каті
дуже коротко, після місцевих виборів курс на 50, зараз на 30, через 3 тиждні.

сьогодні сплю в кедах
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:16

  vitaliian написав:. исходите из логики что девал обрушит овгз, значит нацбанку придется за рефинанс откупать на вторичном рынке бумаги чтобы не вызвать обвала их стоимости, новые овгз под 10% никто не купит если на вторичке их будут продавать за 60-70% от номинала

А чому б не відкупити власні ОВДП за 60% вартості? Це ж вигідніше за нові під 10%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:20

Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:flyman
Не для того Яшу ушли, чтобы курс оставался каким он есть, да он и сам сказал, что на него "тиснули" курсом 30, так что нужно готовиться к курсу, который в бюджете прописан.

та ладно, як пішов самокатчик курс на 2+ грн, а тут звільнили Фунта, і 50коп, і то вже пішов відкат.

думаю, свої люди почнуть трусити архіви НБУ щоб накопати на По і Го і Ро...

Тому і пішов, що міссія виконана, думай те!
Яка місія виконана і для чого пішов..


Нужные Люди вышли из ОВГЗ по нужному курсу. Излагайте информацию правильно.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:25

Валютный рынок

Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.
дай посилання
Та там складно помилитися, вона закріплена вище над цією :)

крутий інсайд, думаю, прям з уст Каті
дуже коротко, після місцевих виборів курс на 50, зараз на 30, через 3 тиждні.
сьогодні сплю в кедах


Если вы не на зелёном заборе—у вас стальные бейцы. С.Демура.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:27

  flyman написав:якщо з кожного утуга про девал, значить його не буде.

Девальвации не будет
Будет дефолт :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Нед 05 лип, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:27

Просто потрібно почати довіряти #самійкрасивій! ©

  Alex2007 написав:
  flyman написав:якщо з кожного утуга про девал, значить його не буде.


сложно не согласиться.
Уж больно повышенное внимание сми на курс. Чуть вырастет на 10 копеек - журнаглизды тут же начинают мониторить обменные табло, расспрашивать всех кого непопадя "а що же буде з курсом". РАНЬШЕ ТАКОГО ОДНОЗНАЧНО НЕ БЫЛО - обычно раздуплялись в конце роста (и типа до этого не видели что ростетъ, ага).
Под такой фон сомнителен серьезный рост: чуть-чуть, ооочень плавно вероятно, сильно - не в ближайшее время. Скорее всего. И укрепляться в то же время особо некуда.

Ото-то!
Тому у Долярчика і міцний сон на он-лайн договорах по гривнедепозитах "до зІми"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:29

  UA написав:
  flyman написав:якщо з кожного утуга про девал, значить його не буде.

Девальвации не будет
Будет дефолт :mrgreen:


если дефолт по внешним долгам, то курс будет 8-15. После перезапуска пирамиды-Долярчика, захотят войти на хайпе.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:30

  knoppixx написав:
  Trast написав:Тому і пішов, що міссія виконана, думай те!
Яка місія виконана і для чого пішов..


Нужные Люди вышли из ОВГЗ по нужному курсу. Излагайте информацию правильно.

Це слова -сіноніми в моєму розумінні. :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ото-то!
Тому у Долярчика і міцний сон на он-лайн договорах по гривнедепозитах "до зІми"!


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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:36

  knoppixx написав:
Читай гілку, де Шморест друкує, я там відписався саме для тебе.
дай посилання
Та там складно помилитися, вона закріплена вище над цією :)

крутий інсайд, думаю, прям з уст Каті
дуже коротко, після місцевих виборів курс на 50, зараз на 30, через 3 тиждні.
сьогодні сплю в кедах


Если вы не на зелёном заборе—у вас стальные бейцы. С.Демура.

Демуру слухаєш?
І як успіхи, що там за останні 5 років здіцснилось?
У нас теж такі є експерти, як і Демура, флагмани економіки, радію за те, що, хто зрозумів, що треба робити навпаки від їз прогнозів, то ті хоч , щось не втратили :)
Trast
 
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