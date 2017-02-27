Долярчик написав:Ото-то! Тому у Долярчика і міцний сон на он-лайн договорах по гривнедепозитах "до зІми"!
зазивалів в криваві піраміди - на НАРИ!
Хто зазивав? Докази в студію!
ШАНОВНІ, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ПІРАМІДУ В2В!!! А якщо вже вклались туди, то поводьтесь мужньо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 , куда смотрит АМКУ?
Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?! Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
Sam17a написав:somilitark "Кукуруза там не крепко развита,по кукурузе примерно +5% урожай,но тоже минус по ценам,я давал первые выкладки по урожаю,южане уже побежали собирать,говорят что если затянешь,то всё сгорит к матерям.". Позволю себе усомниться в прогнозе по кукурузе - вчера проезжал полями - она почти сухая.
А при рекордній нині спеці вона якою повинна бути на півдні?! Це у Володі з льотчиком вже вона дозріла і дає +5%, а у нас ще мінімум 2,5 місяці попереду!
Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.
Я дивлюся на фьючерс. Мене більше цікавить перспектива, а не спот. І Ви помітили, що у мене зменшилася кількість знаків оклику? Я прислухався до ваших порад. Через декілька днів будемо приступати до жнив. Види на ранні зернові непогані, озимий ріпак дасть хороший урожай... Хочеться адекватних цін і нормального курсу долара.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!