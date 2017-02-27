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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58435844584558465847>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 180
Прогнозую зростання курсу долара
73%
132
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
43
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:45

Народ, езжайте на море, такую воду прозёвываете:

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Востаннє редагувалось edvardd в Нед 05 лип, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:46

  greenozon написав:
  Долярчик написав:Ото-то!
Тому у Долярчика і міцний сон на он-лайн договорах по гривнедепозитах "до зІми"!


зазивалів в криваві піраміди - на НАРИ!

Хто зазивав? Докази в студію!

ШАНОВНІ, НЕ ВКЛАДАЙТЕ В ПІРАМІДУ В2В!!!
А якщо вже вклались туди, то поводьтесь мужньо! :lol: :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:58

Національний?!
Та ні, давайте вже на міжнародному!
:) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:09

  flyman написав:
  somilitark написав:
  Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 ,
куда смотрит АМКУ? :mrgreen:

Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:18

  Sam17a написав:somilitark "Кукуруза там не крепко развита,по кукурузе примерно +5% урожай,но тоже минус по ценам,я давал первые выкладки по урожаю,южане уже побежали собирать,говорят что если затянешь,то всё сгорит к матерям.".
Позволю себе усомниться в прогнозе по кукурузе - вчера проезжал полями - она почти сухая.

А при рекордній нині спеці вона якою повинна бути на півдні?! Це у Володі з льотчиком вже вона дозріла і дає +5%, а у нас ще мінімум 2,5 місяці попереду!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:24

І знову цей дебіл свої депозити сує куди не треба.
І знову цей дебіл подонка з пірамідою проштовхує.
Модераторам зовсім похєр що робить з гілкою це падло?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:25

это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:26

  Искатель написав:
  Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!


Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.

Я дивлюся на фьючерс. Мене більше цікавить перспектива, а не спот.
І Ви помітили, що у мене зменшилася кількість знаків оклику? Я прислухався до ваших порад. Через декілька днів будемо приступати до жнив. Види на ранні зернові непогані, озимий ріпак дасть хороший урожай... Хочеться адекватних цін і нормального курсу долара.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:29

  DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))

юродивий
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:30

ib_investor, йдди НА ЙУХ! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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