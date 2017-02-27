Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.
У Кверти всё немножко не так. Он отвечает только на сообщения минимум 2-х недельной давности,видимо с котировками точно тоже самое, он их видит через 2 недели
А можно Ваш комментарий что там на МБ происходит? Нафтогаз уже выдоили, думают как жить без кормящей сиськи?
Володя, у того все не так у кого майже всі заощадження йдуть на капремонт його «Ланоса»... А він замість шукати нові заробітки сидить сутками в мережі і дає поради всім! А котирування в моєму коментарі відповідають даті коментаря і є актуальними! Але навіщо тобі котирування золота, у тебе його отродясь не було і не буде ніколи!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?! Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ? може ще пропустив пару страшилок
DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))
юродивий
І тебе ще послати нах, чи сам підеш?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))
юродивий
Скільки це може продовжуватись? Я розумію, що сам поводжусь не чемно, але секунду. Модерація попередила козла, що будь-яке проштовхування піраміди, хоч прямо, хоч опосередковано, буде призводити до бану. Це падло просуває афериста та його схему на кожній популярній гілці, включаючи гілку ДС та нерухомості Києва. Останній бан був півтора місяці тому. Вже більше двох десятків постів, де кадр опосередковано рекламує і проштовхує афериста. Модератори мовчать.
Оооо, як за мною членосос слідкує! Перес, то ти ху-ю, чи рівненський х-у-й?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Більше того, я всім тут кажу - НЕ вкладайте туди кошти!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ib_investor - ти явний клон якоїсь учьотки - тебе точно мають забанити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!