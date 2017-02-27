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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5844584558465847>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 180
Прогнозую зростання курсу долара
73%
132
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
43
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:30

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!


Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.

У Кверти всё немножко не так.
Он отвечает только на сообщения минимум 2-х недельной давности,видимо с котировками точно тоже самое, он их видит через 2 недели :mrgreen:

А можно Ваш комментарий что там на МБ происходит? Нафтогаз уже выдоили, думают как жить без кормящей сиськи?

Володя, у того все не так у кого майже всі заощадження йдуть на капремонт його «Ланоса»... А він замість шукати нові заробітки сидить сутками в мережі і дає поради всім! А котирування в моєму коментарі відповідають даті коментаря і є актуальними! Але навіщо тобі котирування золота, у тебе його отродясь не було і не буде ніколи!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:31

DmitryZP, і ти йди НА ЙУХ! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:33

  Qwerty написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.

так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ?
може ще пропустив пару страшилок
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:36

  flyman написав:
  DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))

юродивий

І тебе ще послати нах, чи сам підеш? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:36

  flyman написав:
  DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))

юродивий

Скільки це може продовжуватись?
Я розумію, що сам поводжусь не чемно, але секунду.
Модерація попередила козла, що будь-яке проштовхування піраміди, хоч прямо, хоч опосередковано, буде призводити до бану.
Це падло просуває афериста та його схему на кожній популярній гілці, включаючи гілку ДС та нерухомості Києва.
Останній бан був півтора місяці тому. Вже більше двох десятків постів, де кадр опосередковано рекламує і проштовхує афериста.
Модератори мовчать.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:43

  proftpd66 написав:
  UA написав:
  flyman написав:якщо з кожного утуга про девал, значить його не буде.

Девальвации не будет
Будет дефолт :mrgreen:


если дефолт по внешним долгам, то курс будет 8-15. После перезапуска пирамиды-Долярчика, захотят войти на хайпе.

Что курим?
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:54

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.

нет, не слышали :lol:


тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.

П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові :)


все более-менее вменяемые прогнозы могут делать те, кто владеет инсайдом.
те, кто владеют, на форуме его не сливают - им некогда :wink:
а все остальное - ближе к гаданию на кофейной гуще :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ib_investor написав:Останній бан був півтора

Оооо, як за мною членосос слідкує! :D
Перес, то ти ху-ю, чи рівненський х-у-й?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще раз наголошую для тупорилих!

Я НЕ закликаю в ту піраміду!

Більше того, я всім тут кажу - НЕ вкладайте туди кошти!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:02

ib_investor - ти явний клон якоїсь учьотки - тебе точно мають забанити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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