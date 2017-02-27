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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5844584558465847

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 181
Прогнозую зростання курсу долара
73%
132
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
44
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:15

  jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.


значит готовят поднятие тарифов...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16

  jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.

За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.

Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.


оффтоп для этого форума, но - чистый популизм. уход от льготных 100 кВт - плюс 80 грн к тарифу - ни о чем по текущим временам
зато всем остальным плюс 20 коп то ли с июля, то ли с августа. не смертельно конечно, но неприятно.
с попкорном жду - Беня и здесь соскочит или будет платить как все 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:20

  ib_investor написав:
  flyman написав:
  DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))

юродивий

Скільки це може продовжуватись?
Я розумію, що сам поводжусь не чемно, але секунду.
Модерація попередила козла, що будь-яке проштовхування піраміди, хоч прямо, хоч опосередковано, буде призводити до бану.
Це падло просуває афериста та його схему на кожній популярній гілці, включаючи гілку ДС та нерухомості Києва.
Останній бан був півтора місяці тому. Вже більше двох десятків постів, де кадр опосередковано рекламує і проштовхує афериста.
Модератори мовчать.


модераторы тоже отдыхают в воскресенье. последние пару страниц вообще пошел бред с переходом на личности((( надеюсь, оценят достойно
опять же - есть кнопка Скарга - как раз для модеров :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:08

так на Долярчика наезжают
а он же по делу всё писал - делился опытом.
единственное не понимают у человека железные нервы держать пару фондов в гривне на неразрывных депо в такой апстановке, а тут по пустякам нервы сдают
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:13

  flyman написав:
  DmitryZP написав:это местный д.ура.чок - не ображайтесь )))

юродивий


Животное.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 5844584558465847
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