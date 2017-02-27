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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 23:54
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.
нет, не слышали
тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.
П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові
все более-менее вменяемые прогнозы могут делать те, кто владеет инсайдом.
те, кто владеют, на форуме его не сливают - им некогда
а все остальное - ближе к гаданию на кофейной гуще
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:15
jump написав:
Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.
значит готовят поднятие тарифов...
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16
jump написав:
Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.
За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.
Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.
"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.
оффтоп для этого форума, но - чистый популизм. уход от льготных 100 кВт - плюс 80 грн к тарифу - ни о чем по текущим временам
зато всем остальным плюс 20 коп то ли с июля, то ли с августа. не смертельно конечно, но неприятно.
с попкорном жду - Беня и здесь соскочит или будет платить как все
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:00
Сибарит написав: freeze написав:
Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса.
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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