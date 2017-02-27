somilitark написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?! Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.
так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ? може ще пропустив пару страшилок
jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.
jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.
За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.
Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.
"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.
оффтоп для этого форума, но - чистый популизм. уход от льготных 100 кВт - плюс 80 грн к тарифу - ни о чем по текущим временам зато всем остальным плюс 20 коп то ли с июля, то ли с августа. не смертельно конечно, но неприятно. с попкорном жду - Беня и здесь соскочит или будет платить как все
freeze написав:Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.
Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса. Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.
yuri_m написав:Решать конечно только Вам, но на следующей неделе пойдут выплаты зарплат трудящимся. Понятное дело, что не миллионами они ворочают, но отреагируют на отставку НБУ точно.
спросите свое окружение фамилию бывшего главы нацбанка, сомневаюсь что трудящиеся этим интересуются, валюту покупают когда есть лишние деньги, не нужно говорить что после карантина половина населения в глубоком минусе? Кроме того туризм закрыт, валюта пока что мало кому нужна. Может аграрии в конце августа активизируются с покупками.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor