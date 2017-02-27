RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5840584158425843

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 181
Прогнозую зростання курсу долара
73%
132
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
44
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:33

  Qwerty написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вже вродила?! Це на початку липня?! Чи ви про ту кукурудзу де вареною продають?!
Ви, як я пам’ятаю ведете записи по погодним значенням... Нинішня жара це теж погода прекрасна?! Тоді можете підняти дані за 2010 рік, де в липні було +39, а в серпні - +42. Може нагадаєте мені як з врожаєм кукурудзи було в тому році, бо тоді теж такі як ви горлопани кричали на початку липня про рекорди.

так що засуха, голод? долар ПА100? гори коронатрупів? навчання Кавказ закінчуються парадом на Майдані ?
може ще пропустив пару страшилок
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20188
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:54

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:в 2013 это сальдо было минус 20млрд$
а сейчас за 600млн.

нет, не слышали :lol:


тут уже прийшли до консолідованої думки, що девал, найближчим часом, може бути викликаний лише діїями НБУ.

П.С. от би дізнатись, що в Катерини в голові :)


все более-менее вменяемые прогнозы могут делать те, кто владеет инсайдом.
те, кто владеют, на форуме его не сливают - им некогда :wink:
а все остальное - ближе к гаданию на кофейной гуще :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:15

  jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.


значит готовят поднятие тарифов...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 26.02.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16

  jump написав:Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть — Буславець

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.

За її словами, без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення.

Також вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.


оффтоп для этого форума, но - чистый популизм. уход от льготных 100 кВт - плюс 80 грн к тарифу - ни о чем по текущим временам
зато всем остальным плюс 20 коп то ли с июля, то ли с августа. не смертельно конечно, но неприятно.
с попкорном жду - Беня и здесь соскочит или будет платить как все 8)
Shaman
 
Повідомлень: 376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:00

  Сибарит написав:
  freeze написав:Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.

Когда речь идет о государственных структурах, это принято называть не басней, а системой противовесов. Такая система препятствует узурпации власти и уменьшает последствия ошибок отдельных институтов. В идеале, она еще и способствует умеренности реформ, создавая относительно стабильную среду для жизни и бизнеса.
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.


Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 19.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Решать конечно только Вам, но на следующей неделе пойдут выплаты зарплат трудящимся. Понятное дело, что не миллионами они ворочают, но отреагируют на отставку НБУ точно.
спросите свое окружение фамилию бывшего главы нацбанка, сомневаюсь что трудящиеся этим интересуются, валюту покупают когда есть лишние деньги, не нужно говорить что после карантина половина населения в глубоком минусе? Кроме того туризм закрыт, валюта пока что мало кому нужна. Может аграрии в конце августа активизируются с покупками.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:37

Ну что, куда пойдем сегодня?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5840584158425843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patrick і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1945, 1946, 1947
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19463 2390698
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 19:28
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
492 101190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 23:24
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585995
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87416)
06.07.2020 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.