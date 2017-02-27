|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:53
Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1387 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:00
Яша написав:
а тем временем ПИБ покупает 27.10
Если я не ошибаюсь, то у ПИБа осталось одно отделение на всю Украину и на своем сайте банк пишет, что до 20.07.2020 закрывает счета физлиц.
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1387 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:01
Яша написав: Patrick написав:
В Харькове оффера посматривают вверх. В Полтаве наоборот биды немного опустились )) Скоро увидим. Утренние курсы, 9-35: Харьков 27.03 - 27.08, диапазон цен наличного доллара: 27.00..27.03 - 27.08..27.10, спред от 5 до 8 копеек. Сумы 26.95 - 27.10 Полтава 26.95..27.00 - 27.10 В выходные дни: Харьков 27.03 - 27.07, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
а тем временем ПИБ покупает 27.10*Відправлено з Чату
Хехе, как там "кормильцы оленей" по 27.06?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:02
flyman написав: Proofy написав:
Ну что, куда пойдем сегодня?
зливати євро
что с еврой не так?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1646
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:31
Proofy написав: flyman написав: Proofy написав:
Ну что, куда пойдем сегодня?
зливати євро
что с еврой не так?
продаєм дороге євро, чекаєм пару днів і купуєм дешевий долар
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20193
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:35
На 2 копейки поднялись в обменке по баксу, как то вяло.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1646
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:40
flyman написав: Proofy написав:
Ну что, куда пойдем сегодня?
зливати євро
так зливали вже по 1.05 в очікуванні паритету
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53
Яша написав:
а тем временем ПИБ покупает 27.10
юнекс покупает по 27,11
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:12
йдемо на 26.95,питання коли цього тижня чи вже наступного?
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19463
|2390791
|
|
|492
|101232
|
П'ят 03 лип, 2020 23:24
freeze
|
|7042
|1586012
|
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ
|