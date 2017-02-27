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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5841584258435844

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 184
Прогнозую зростання курсу долара
73%
135
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
44
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:53

Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
Зображення
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:00

  Яша написав:а тем временем ПИБ покупает 27.10

Если я не ошибаюсь, то у ПИБа осталось одно отделение на всю Украину и на своем сайте банк пишет, что до 20.07.2020 закрывает счета физлиц.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:01

  Яша написав:
  Patrick написав:В Харькове оффера посматривают вверх. В Полтаве наоборот биды немного опустились )) Скоро увидим. Утренние курсы, 9-35: Харьков 27.03 - 27.08, диапазон цен наличного доллара: 27.00..27.03 - 27.08..27.10, спред от 5 до 8 копеек. Сумы 26.95 - 27.10 Полтава 26.95..27.00 - 27.10 В выходные дни: Харьков 27.03 - 27.07, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10

а тем временем ПИБ покупает 27.10

*Відправлено з Чату


Хехе, как там "кормильцы оленей" по 27.06?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:02

  flyman написав:
  Proofy написав:Ну что, куда пойдем сегодня?

зливати євро
что с еврой не так?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:31

  Proofy написав:
  flyman написав:
  Proofy написав:Ну что, куда пойдем сегодня?

зливати євро
что с еврой не так?

продаєм дороге євро, чекаєм пару днів і купуєм дешевий долар
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:35

На 2 копейки поднялись в обменке по баксу, как то вяло.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:40

  flyman написав:
  Proofy написав:Ну что, куда пойдем сегодня?

зливати євро



так зливали вже по 1.05 в очікуванні паритету :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:а тем временем ПИБ покупает 27.10
юнекс покупает по 27,11
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:12

йдемо на 26.95,питання коли цього тижня чи вже наступного?
Nazarkino
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