Если закроют дыру в бюджете в 300 ярдов эмиссией гривны под новый год, то она пойдёт на валютный рынок и курс подымется до 28, потом упадёт, так как купленные доллары свяжут эту лишнюю гривну. Лучше бы такой сценарий. А если пойдёт на покупку товаров, то цены подымут. Летом 2021 снова па 26.хх будет.
Кто бы не хотел девальвировать гривну это у него уже не получится.
На курс имхо будет влиять теперь средняя зарплата и пенсия. Реально ли в Украине пенсия средняя па500$ и зарплаты средние па 1500$
А почему бы и нет.
Так что многие кричат караул (тот же Фурса). Но боятся девальвации не стоит от слова "совсем". Даже дефолт не окажет влияние на курс гривны.
Пока заробитчане перечисляют валюту в Украину, пока поступления от экспорта есть.
Пока цены не упали на сырьё. Пока газ и электроэнергия не подоражали.
Даже бешенный печатный станок не повляет на курс гривны (доллар свяжет всю избыточную гривну временным подорожанием, а потом опятьь на 26.хх и ниже.
Но если перестанут в Украине хомячить валюту, то это плохо для курса гривны. Лишняя гривна пойдёт на внуренний рынок и подымет цены на всё.
Пока есть в Украине хомяки евро и никомуненужного доллара, гривна стабильна будет.
А откажись народ хомячить евро доллар, будет инфляция ощутимая (25 - 30% в год).
Вот имхо так всё вижу.
Так что ошибаются те, что говорят: доларизация вредна для Украина. Они не правы: захомячивание евро - доллара нейтрализует лишнюю эмиссию гривны и как следствие, рост цен, обесценивание покупательной способности гривны.