Додано: Пон 06 лип, 2020 12:27

vitaliian написав: Яша написав: а тем временем ПИБ покупает 27.10 а тем временем ПИБ покупает 27.10 юнекс покупает по 27,11 юнекс покупает по 27,11

О кроссах евро-доллар.Мне нравится ваша подпись - верю в евро по 1-40.Рост евро - это неизбежность.Вопрос лишь в том будет ли это 1-25, 1-35, или 1-45?В свое время скинул евро до нуля, но это была не чуйка, а скорее счастливая случайность - протсо покупал недвижимость.По памяти это были разные периоды с 2010 по 2015 гг.В среднем где-то по 1-36 - 1-40 конвертация была.Учитывая, что исторического максимума в 1-60 ожидать не приходится, не те сейчас светлые времена.Но что-то посрединке - даже не вероятно,а неизбежно.Первая цель - около 1-20.Такая уверенность основывается на том, что непорядок это,если:отечественное пиво по вкусу как побочные продукты жизнедеятельности ишака стоит дороже,чем отличная пинта сортового насыщенного пива из Прибалтики.Вчера покупал в Сельпо по цене недели "Лидер" литовское 0.568 л.- вкусное пиво,на уровне мексиканской Короны, цена была 15 грн. за пинту.Столько же стоит львовское 1715, но это ж глотнуть и сразу выплюнуть.Та же ситуация с отдыхом Одесса-Варна,одесские 2 звезды - это по цене твердые болгарские 4 звезды.Только в Одессе не так вкусно ,да и ужин ,как правило не включен, а в Болгарии и завтрак и ужин, и три бассейна, и виды,и отель в парке.Та же ситуация с египетской картохой, китайским чесноком, и прочим,ряд можно дополнять очевидно.Та же ситуация с мясными изделиями в приграничных Бедронках, когда наши переворачивают тележки, в борьбе с соотечественниками.Стыдуха. Евро должно стоить по 35 грн. , и это как минимум ,для старта, а вообще впоследствии и дороже, ну и соответственно к доллару также.Вообще , сложилась ситуейшн когда почти все отечественные аналоги либо сравнимы по ценам с импортам, либо лишь немножко дешевле, в то время как качество и класс изделия - совершенно разные, земля и небо иногда.Еще вспомнил как Bellus эстонский в прошлом году брал, вначале присел на наш диванчик,сразу заскрепел, да и дизайн в стиле совдепа не удалось им полностью стереть, и потом попался на глаза эстонский аналог, аналогичный только по цене - около тридцатки,отсутствие скрипа,удобство, радующий глаз скандинавский дизайн, это вдохновляет. Изюминка гостинной.Выбор был бы очевиден, даже если бы эстонцы стоили на 30% больше,а так по цене по памяти почти одинаково было,и по размеру естественно.