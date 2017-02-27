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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5842584358445845

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 185
Прогнозую зростання курсу долара
73%
135
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
45
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если закроют дыру в бюджете в 300 ярдов эмиссией гривны под новый год, то она пойдёт на валютный рынок и курс подымется до 28, потом упадёт, так как купленные доллары свяжут эту лишнюю гривну. Лучше бы такой сценарий. А если пойдёт на покупку товаров, то цены подымут. Летом 2021 снова па 26.хх будет.
Кто бы не хотел девальвировать гривну это у него уже не получится.
На курс имхо будет влиять теперь средняя зарплата и пенсия. Реально ли в Украине пенсия средняя па500$ и зарплаты средние па 1500$
А почему бы и нет.
Так что многие кричат караул (тот же Фурса). Но боятся девальвации не стоит от слова "совсем". Даже дефолт не окажет влияние на курс гривны.
Пока заробитчане перечисляют валюту в Украину, пока поступления от экспорта есть.
Пока цены не упали на сырьё. Пока газ и электроэнергия не подоражали.
Даже бешенный печатный станок не повляет на курс гривны (доллар свяжет всю избыточную гривну временным подорожанием, а потом опятьь на 26.хх и ниже.
Но если перестанут в Украине хомячить валюту, то это плохо для курса гривны. Лишняя гривна пойдёт на внуренний рынок и подымет цены на всё.
Пока есть в Украине хомяки евро и никомуненужного доллара, гривна стабильна будет.
А откажись народ хомячить евро доллар, будет инфляция ощутимая (25 - 30% в год).
Вот имхо так всё вижу.
Так что ошибаются те, что говорят: доларизация вредна для Украина. Они не правы: захомячивание евро - доллара нейтрализует лишнюю эмиссию гривны и как следствие, рост цен, обесценивание покупательной способности гривны.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 06 лип, 2020 12:25, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.07.2020.......................27,1725
Курс практически не изменился.
Открылись на 9 копеек выше закрытия пятницы со спредом 4 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 3 копеек и начали плавное снижение, опустившись на 3 копейки за 20 минут. Около 11 приподнялись на полкопейки и больше до 12 движений уже не было. Спред так и остался немного шире обычного. Можно предположить, что обороты не высоки, рынок не может решить, куда ему идти.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Объем тендерных сертификатов сократился, но рост суточных превысил это сокращение. Рефинансирование состоялось в скромном объеме на сроки до 30 дней. Расходы казначейства оказались выше оттока в наличку.

В четверг объем валютного рынка вырос с 349.9 до 667.8 млн. Чистое предложение составило около 517 млн. Т.о. даже без учета операций регулятора объем торгов оказался очень большим. Банки отреагировали на громкое событие по-разному, они работали в обе стороны. Объем клиентских операций составил менее половины общего оборота на рынке, спрос превышал предложение, но не очень драматично.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:23

Сибарит

Еврооблигации вернулись на прежний уровень, таким образом новость про отставку Смолия отыграли взад )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:27

  vitaliian написав:
  Яша написав:а тем временем ПИБ покупает 27.10
юнекс покупает по 27,11


О кроссах евро-доллар.

Мне нравится ваша подпись - верю в евро по 1-40.

Рост евро - это неизбежность.
Вопрос лишь в том будет ли это 1-25, 1-35, или 1-45?

В свое время скинул евро до нуля, но это была не чуйка, а скорее счастливая случайность - протсо покупал недвижимость.По памяти это были разные периоды с 2010 по 2015 гг.
В среднем где-то по 1-36 - 1-40 конвертация была.
Учитывая, что исторического максимума в 1-60 ожидать не приходится, не те сейчас светлые времена.
Но что-то посрединке - даже не вероятно,а неизбежно.
Первая цель - около 1-20.
Такая уверенность основывается на том, что непорядок это,если:
отечественное пиво по вкусу как побочные продукты жизнедеятельности ишака стоит дороже,чем отличная пинта сортового насыщенного пива из Прибалтики.
Вчера покупал в Сельпо по цене недели "Лидер" литовское 0.568 л.- вкусное пиво,на уровне мексиканской Короны, цена была 15 грн. за пинту.
Столько же стоит львовское 1715, но это ж глотнуть и сразу выплюнуть.

Та же ситуация с отдыхом Одесса-Варна,одесские 2 звезды - это по цене твердые болгарские 4 звезды.Только в Одессе не так вкусно ,да и ужин ,как правило не включен, а в Болгарии и завтрак и ужин, и три бассейна, и виды,и отель в парке.
Та же ситуация с египетской картохой, китайским чесноком, и прочим,ряд можно дополнять очевидно.
Та же ситуация с мясными изделиями в приграничных Бедронках, когда наши переворачивают тележки, в борьбе с соотечественниками.

Стыдуха. Евро должно стоить по 35 грн. , и это как минимум ,для старта, а вообще впоследствии и дороже, ну и соответственно к доллару также.

Вообще , сложилась ситуейшн когда почти все отечественные аналоги либо сравнимы по ценам с импортам, либо лишь немножко дешевле, в то время как качество и класс изделия - совершенно разные, земля и небо иногда.

Еще вспомнил как Bellus эстонский в прошлом году брал, вначале присел на наш диванчик,сразу заскрепел, да и дизайн в стиле совдепа не удалось им полностью стереть, и потом попался на глаза эстонский аналог, аналогичный только по цене - около тридцатки,отсутствие скрипа,удобство, радующий глаз скандинавский дизайн, это вдохновляет. Изюминка гостинной.Выбор был бы очевиден, даже если бы эстонцы стоили на 30% больше,а так по цене по памяти почти одинаково было,и по размеру естественно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 06 лип, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Но боятся девальвации не стоит от слова "совсем". Даже дефолт не окажет влияние на курс гривны.

Дядя Беня, это Вы тут периодически под видом "пересичного" клацаете? :mrgreen: Ну тогда открываем Гугл и читаем, что такое девальвация и что такое дефолт. А заодно как они влияют на курс валюты. Ну и попутно изучаем дефолт в России в 1998 году (курс ушел с 5.8 до 25 за пару дней), и "абсолютно не страшную девальвацию" в Венесуэле и Зимбабве (рост цен от 30% до 100% за сутки, суммарно в 20000 раз за год).
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:39

Инвесторы забили болт на отставку Смолия и принялись покупать бонды Украины. Короткие стали еще дороже чем до новости про отставку.

Длинные просто вернулись на прежний уровень.

П.С. Но местные ОВГЗ инвесторы все равно продолжают продавать.

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:41

Остатки на депозитных сертификатах изрядно подсохли за 4 недели.

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:43

В среду погашение на 6,3 млрд.грн. В Четверг на 671 млн.долларов.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:44

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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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