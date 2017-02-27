Додано: Пон 06 лип, 2020 13:12

zzzzzz написав: В среду погашение на 6,3 млрд.грн. В Четверг на 671 млн.долларов. В среду погашение на 6,3 млрд.грн. В Четверг на 671 млн.долларов.

На счетах правительства 75 ярдов гривен и почти 2 ярда долларов,так что пока всё всем платится,правда чего они так нервно гнали на Смолия,мол вот гад,подставил нас,мы так дёшево под 7.3% годовых взяли деньги,а Яков всех кинул,сделка десятилетия сорвалась,правда как амеры наливали под 1.84 пятилетние бонды они видимо тогда ещё по ПТУ шлялись и не помнят,даже как МВФ налил месяц назад под 3% тоже отбило соображалку.На МБ камнем вниз,все верят в покращення,что теперь можно будет печатать сколько хошь и этот мёд будет нектаром для экономики,как в целебных 90-хх,когда мы узнали что такое мио крипакив заробитчан,которые тикали по всему миру в поисках любой работы в надежде как прокормить семью,мы узнали что такое падение ВВП в год на 15 и больше процентов,что такое закрытые города и исчезающие сотни сёл за год,что такое бюджет,который не может заплатить 20 долларов пенсии в месяц.А инвесторы напоминают доллярчиков,кроме обещаний и доходности им на всё пох., хотят вкусить всю силу настоящего дефолта от бенианчика,когда реально пирамида госдолга рухнет