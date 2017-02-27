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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5843584458455846

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 186
Прогнозую зростання курсу долара
73%
136
Прогнозую падіння курсу долара
3%
5
Ніяких змін не очікую
24%
45
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:12

  zzzzzz написав:В среду погашение на 6,3 млрд.грн. В Четверг на 671 млн.долларов.

На счетах правительства 75 ярдов гривен и почти 2 ярда долларов,так что пока всё всем платится,правда чего они так нервно гнали на Смолия,мол вот гад,подставил нас,мы так дёшево под 7.3% годовых взяли деньги,а Яков всех кинул,сделка десятилетия сорвалась,правда как амеры наливали под 1.84 пятилетние бонды они видимо тогда ещё по ПТУ шлялись и не помнят,даже как МВФ налил месяц назад под 3% тоже отбило соображалку.


На МБ камнем вниз,все верят в покращення,что теперь можно будет печатать сколько хошь и этот мёд будет нектаром для экономики,как в целебных 90-хх,когда мы узнали что такое мио крипакив заробитчан,которые тикали по всему миру в поисках любой работы в надежде как прокормить семью,мы узнали что такое падение ВВП в год на 15 и больше процентов,что такое закрытые города и исчезающие сотни сёл за год,что такое бюджет,который не может заплатить 20 долларов пенсии в месяц.

А инвесторы напоминают доллярчиков,кроме обещаний и доходности им на всё пох., хотят вкусить всю силу настоящего дефолта от бенианчика,когда реально пирамида госдолга рухнет :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:14

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:В среду погашение на 6,3 млрд.грн. В Четверг на 671 млн.долларов.

Это значит мы должны или нам?

Петросян года,смотря кто мы,если вы системный банк,который купил этого мёда раньше,то тогда многоуважаемым "ВАМ" :lol: :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:18

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27 и ниже - покупать
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:23

  Вкладчик1234 написав:27 и ниже - покупать


Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75,так что вера в зелёного царька выше всяких сравнений и аналогий намёков,батя их спасёт,пусть влазят всей котлеткой не мешайте,только жизнь стала налаживаться с К.Рожковой,может будут наливать не по 200 долларов скоро,а по 50 и только членам партии,так что всё норм,развиваемся под чутким руководством прохФФесиАналов)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:28

  Вкладчик1234 написав:27 и ниже - покупать

Какие аргументы? МБ хооршо пошел вниз, загончик сдулся походу :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:хотят вкусить всю силу настоящего дефолта от бенианчика,когда реально пирамида госдолга рухнет


так пирамиды нет :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:31

  somilitark написав:..
Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75..

тихо-тихо, я еще влет с покупкой по 28,5 не отыграл. И это не евро ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:49

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75..

тихо-тихо, я еще влет с покупкой по 28,5 не отыграл. И это не евро ))

Сидите на попе ровно, 28,50 - дело времени.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:50

межбанк

какие новости, нбу покупает или саморегуляция ?
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