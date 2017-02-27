Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75,так что вера в зелёного царька выше всяких сравнений и аналогий намёков,батя их спасёт,пусть влазят всей котлеткой не мешайте,только жизнь стала налаживаться с К.Рожковой,может будут наливать не по 200 долларов скоро,а по 50 и только членам партии,так что всё норм,развиваемся под чутким руководством прохФФесиАналов)))
понятно что эмоциии, но мне кажется Вы немного паникуете в последнее время Не всё же так плохо?
Ой+ написав:Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.
Извините, мы ведь обсуждаем финансы на государственном уровне, а не аферу базарного жулика. Привлекая гривну, минфин значительно увеличил спрос на гривну, что играло на ревальвацию. Это совершенно естественный экономический процесс. НБУ, насколько это было возможно, сдерживал ревальвацию, выкупая все излишки предложения. Попытки ломать тренд оканчиваются обычно плохо, в нашем случае, это было чревато, кроме экономических, еще и проблемами в международных отношениях. Именно независимость НБУ позволила продержаться достаточно долго, не поддаваясь глупым хотелкам минфина. То, что небольшая часть инвесторов заработала не только на процентах, но и на курсовой разнице, не имеет никакого значения. Другие инвесторы, которые входили уже при низком курсе, на курсовых разницах потеряют. Таков рынок. Для минфина стоимость заимствований в любом случае останется на том уровне, под который заимствования привлекались.
По сути сейчас минфин предъявляет претензии НБУ в том, что курс не соответствует тому, который сам же минфин и напрогнозировал. Это при том, что у минфина значительно больше корректных инструментов влияния на курс, чем у НБУ. Принцип противовесов до сих пор работал именно так, как и должен работать - авантюры не проходили.
ЗЫ Сегодня НБУ опять стоит с покупкой, не давая слишком сильно падать курсу.
Сибарит написав:НБУ, насколько это было возможно, сдерживал ревальвацию, выкупая все излишки предложения.
плохо сдерживал - если можно было выкупить в 2 раза больше (на будущее) и не создавая никому никаких проблем и "вони" . Если они затеяли большую а.. авантюру под названием ОВГЗ и, допустим, имеют какой-то план по спасению страны с их помощью, так делали бы это тихо. Можно было в 2019 привлечь те около 300 млрд под овгз и курс мин=25-26, например. Можно было? - кажется можно было, вот тут-то и нужно было им (минфину и нбу сесть за чашечкой кофе и договорится о совместном алгоритме работы, а не кичиться "независимостью" друг от друга, а потом устраивать кидание кизяков друг в друга "это фсе минфин виноват, не это фсе нбу виноват"). Никто бы и не заметил бы даже, что кто-то кого-то где-то обманывает.
Сибарит написав:Принцип противовесов до сих пор работал именно так, как и должен работать - авантюры не проходили.
зачем тут вообще нужны какие-то противовесы?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 06 лип, 2020 15:04, всього редагувалось 3 разів.
Данилишин говорит, что оснований для девальвации нет
Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что на сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "На сегодняшний день фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике", - сообщил он. Также Данилишин подчеркнул, что Нацбанк готов к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим. По его словам, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, Национальный банк готов их обеспечить ею из резервов.
somilitark написав:.. Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75..
тихо-тихо, я еще влет с покупкой по 28,5 не отыграл. И это не евро ))
Я тоже,как последний лох на 300 баксов по 28,3 попал,из-за этого плохо сплю,катастрофа.
Мдя... измельчал нынче спекулянт. В обозримом прошлом нормальный курс для покупки был 26,65. Вы переплатили аж (28,30-26,65)*300=555грн. Вот это потеря, да, "это фиаско, братан" (с). Не переживайте, ближе к осени выйдете на точку безубыточности, а потом только чистая прибыль. Виртуальная, правда, до момента продажи, но всё же будете спать спокойно.
Модератори цього форуму антипатріоти і бенелюби на зряплаті. Ганьба.
Вкладчик1234 написав:Данилишин говорит, что оснований для девальвации нет
Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов
Проффэсор красава,закинулс утреца лишние 3 ярда долларов в резервы,вот видите какой уровень ,ещё штурвал не принял,а уже кучу денег родине наколядовал,уважаю сильных математиков,докторскую ему!!! продавать в ларьке,вот его уровень
А ещё он недавно говорил,что если напечатать 200 ярдов бумаги,то тоже "ничего не будет",это короче глава НБУ от бога,у зелёных все такие,я думал чивокуня зло,но эти просто за гранью системы координат,просто безмозглые идиоты и клоуны.
А тем временем на МБ спектакль под названием сбрось валютные заначки госбанков задёшево нерезидентам, красиво получается)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Была когда-то такая себе Елена Щербакова в НБУ,ещё более дерзкая и наглая чем Рожкова,так вот она после выборов в зраду осени 2012-го в своём телеинтервью сказала примерно следующее: выкусите никчёмные писаки и вангователи,мы выдержали,девала нет,результат на табло.
Почему потом шарахнуло в почти 5 раз? Никто не знает? Держалка кончилась?(((
Точно так же и сегодня,роют яму,ну пусть оттянут пружину сильнее,их хозяева из-за поребрика летят в пропасть ещё быстрее чем мы,думаю скоро у них созреет новый шатун в головах от безысходности,пока только валят зелёного на каналах мертверчука и валят рейтинг "миротворца которому 42 годика".
А пока радуйтесь,всё чудесно,приростайте на текущих счетах,всё всем платится(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.