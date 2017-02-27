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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5845584658475848

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 187
Прогнозую зростання курсу долара
73%
136
Прогнозую падіння курсу долара
3%
6
Ніяких змін не очікую
24%
45
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:26

  Вкладчик1234 написав:Данилишин говорит, что оснований для девальвации нет

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что на сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "На сегодняшний день фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике", - сообщил он. Также Данилишин подчеркнул, что Нацбанк готов к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим. По его словам, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, Национальный банк готов их обеспечить ею из резервов.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/danilishin-ghovorit-chto-osnovanii-dlia-dieval-vatsii-niet


Не экономист,но попробую на "мужыцкий ум".

1.При курсе 23 ЗРВ были не меньше,тем не менее на моменте движение ниже 26 как бы уже всерьез и не рассматривается.

2.Основание для девальвации очень серьезное - желание Минфина,правительства и лично самого, только такой вариант поможет как-то свести бюджетные концы.По идее осень должна быть девальвационной, в какой мере -это другой вопрос.

3.Негативное сальдо товарами никуда не делось.

4.Экономика не де юре,но де-факто - в рецессии.

5.Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.

6.Дефицит по пенсам около 7 млрд.дол планировали потратить в начале года, а сколько будет в реале, при падении средней зарплаты ?

7.Дисбалансы и по коммуналке -более 60 млрд.грн., субсидии - еще около пол-ста млрд.надо.

8.Сдержанность МВФ и других кредиторов, дают ровно столько сколько уже заплатили по долгу в последнее время.

9.Пошатнувшийся рынок недвижимости, лаг ,как известно, пол-года-год,посмотрим,что будет.Ипотека Привата с фиксацией 10% всего лишь на год - профанация,иначе не скажешь, а реально ставка по депо плюс 4%.

10.Экспортная конъюнктура под вопросом из-за торможения мировой экономики.

11.Психологически внутри страны тренд на девальвацию, внешние игроки в нее не верят, посмотрим,кто окажется прав.

12.Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.

13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.

Думаю в планах - умеренная инфляция,рост с 5% до 9-10% и девальвация минимум до 28-29 (для начала), вот только не вырвется в какой-то момент этот запущенный процесс из под контроля.

Оно и правильно по идее.
Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике, и почти одинаковые цены на некачественный укр.товар и качественный импортный аналогичный товар - тому подтверждение.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Онлайн курси скачуть що скажені, то вверх +15 то вниз..
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