Вкладчик1234 написав:Данилишин говорит, что оснований для девальвации нет
Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что на сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "На сегодняшний день фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике", - сообщил он. Также Данилишин подчеркнул, что Нацбанк готов к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим. По его словам, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, Национальный банк готов их обеспечить ею из резервов.
1.При курсе 23 ЗРВ были не меньше,тем не менее на моменте движение ниже 26 как бы уже всерьез и не рассматривается.
2.Основание для девальвации очень серьезное - желание Минфина,правительства и лично самого, только такой вариант поможет как-то свести бюджетные концы.По идее осень должна быть девальвационной, в какой мере -это другой вопрос.
3.Негативное сальдо товарами никуда не делось.
4.Экономика не де юре,но де-факто - в рецессии.
5.Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.
6.Дефицит по пенсам около 7 млрд.дол планировали потратить в начале года, а сколько будет в реале, при падении средней зарплаты ?
7.Дисбалансы и по коммуналке -более 60 млрд.грн., субсидии - еще около пол-ста млрд.надо.
8.Сдержанность МВФ и других кредиторов, дают ровно столько сколько уже заплатили по долгу в последнее время.
9.Пошатнувшийся рынок недвижимости, лаг ,как известно, пол-года-год,посмотрим,что будет.Ипотека Привата с фиксацией 10% всего лишь на год - профанация,иначе не скажешь, а реально ставка по депо плюс 4%.
10.Экспортная конъюнктура под вопросом из-за торможения мировой экономики.
11.Психологически внутри страны тренд на девальвацию, внешние игроки в нее не верят, посмотрим,кто окажется прав.
12.Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.
13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Думаю в планах - умеренная инфляция,рост с 5% до 9-10% и девальвация минимум до 28-29 (для начала), вот только не вырвется в какой-то момент этот запущенный процесс из под контроля.
Оно и правильно по идее. Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике, и почти одинаковые цены на некачественный укр.товар и качественный импортный аналогичный товар - тому подтверждение.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.
Автор77 написав:Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?
Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.
Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.
в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 16:30, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................06.07.2020...............07.07.2020 дата розрахунку................03.07.2020................06.07.2020 Євро...................................30,5069.....................30,7226 Долар США........................27,1716.....................27,1269 После полудня гривна укрепилась на 5 копеек. Открылись на 9 копеек выше закрытия пятницы со спредом 4 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 3 копеек и начали плавное снижение, опустившись на 3 копейки за 20 минут. Около 11 приподнялись на полкопейки и больше почти до 12 движений уже не было. Спред так и остался немного шире обычного. Можно предположить, что обороты не высоки, рынок не может решить, куда ему идти. Около 12 стало ясно, что предложение серьезно превышает спрос, и выбор направления движения безальтернативен. Сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вниз. До обеда успели пройти 10.5 копеек, после чего вынужден был вмешаться регулятор, который, судя по "сводкам с полей", простоял с покупкой весь обед. После обеда опустились на 3.5 копейки и уравновесились, расширив спред до 2.5 копеек. Послеобеденное равновесие, на первый взгляд, выглядит естественным. Очень большая разница между справочным и официальным курсами подтверждает сложившееся ранее впечатление, что активная торговля началась только после полудня. Большинство сделок были заключены между 12 и 14 часами. Официальный курс встретили котировками 27.0250 - 27.0500. Зп день опустились на 16.5 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек ниже закрытия пятницы. Доллар подешевел не только у нас, он падает со вчерашнего дня. Евро сегодня вырос относительно и доллара, и гривны.
Этот день в истории: 2019 - 25.7114 (-16) +141 2018 - 26.3160 (-11) +81
К вечеру в Харькове наблюдается курсовое разнообразие, диапазон цен наличного доллара: 26.95..26.98 - 27.03..27.06 (ПОВ, опт). Отмечу, что утром после открытия межбанка курс американской валюты в Харькове поднимался до уровней 27.05 - 27.15 гривень за доллар.
Але ж підгорає в зелених хом'яків Зрозумійте врешті, якби ринки керувались логікою, то дуже багато людей було б мільйонерами. Це ви дивитеся тільки на курс зеленого щодо гривні і плекаєте надії, що колись відіграєтесь. Запасайтеся валідолом, бо через рік-два, глянувши на ваші втрати відносно таких валют, як злотий, франк, новозеландський долар, він вам дуже знадобиться
Виплати членам наглядової ради державного ПриватБанку за січень-березень 2020 року зросли на 23,3% в порівнянні з першим кварталом 2019 року - до 37 млн грн (30 млн грн).
Про свідчить річна фінансова звітність на сайті банку, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідно до неї, виплати включили заробітну плату, відрахування в пенсійний фонд та інші короткострокові виплати.
Як повідомлялося, до складу наглядової ради ПриватБанку входять дев'ять членів: Шерон Іскья - глава, Артем Шевальов, Сергій Алексєєнко, Еран Кляйн, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик і Юлія Мецгер.
Згідно з даними на сайті банку, до складу правління входять вісім чоловік, зокрема Петр Крумханзл - голова правління, Галина Пахачук, Ганна Самаріна, Олег Сергєєв, Лариса Чернишова, Ігор Лебединець, Андрій Гриценюк і Качмарек Марюс.