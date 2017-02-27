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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:30
Автор77 написав:
13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою
Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22%
Я розумію що в зелених
економістівДля того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти..
Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене
поняття в економіці?
ПС
Прикиньте - два рази епітет зелений
- а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:57
vitaliian написав: Автор77 написав:
Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.
Автор77 написав:
Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?
Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.
Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.
в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы?
........."по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка"...........
По причине - большую часть пирога съедает:
1.Монополии на энергоносители, там основная часть цены на все сидит,все их знают по ФИО, но они много лет тупо пилят страну, паралельно имея подавляющее количество населения, часть натыренного таким способом распределяется среди бюрократического аппарата, прислуги,обслуги,на подкуп и т.п.
2.Монопольный сговор ФПГ.
3.Часть попадает полит. надстройке,которая все это фактически содержит
4.Часть контролирующим органам.
5.Ну и есть еще такое слово жадность,зажерлывость, это такой специфический менталитет у украинского бизнеса от мала до велика.
В любом случае качественное должно стоить дороже,а у нас качественный импорт порою равнозначен нашему некачественному продукту по цене.
А конкуренцию надо бы создавать путем снижения силы кланов и монополий.
А то они разжирели на гос. преференциях, на распилах бюджета и на особых условиях игры для них.
В Украине - оазис для богатых, средний класс все время уменьшается, а мелкие выживают скорее вопреки всему.
Именно поэтому у нас страна евроблях, ломбардов и швидкогрошей, даже новостройки строят - как гетто, более менее нормального жилья на РН от силы 5-7%.
Но потенциал страны все еще огромен, именно поэтому несмотря на дойку десятилетиями все до сих пор еще не лопнуло как мыльный пузырь, хотя считаю, что рано, или поздно хорошей встряски не избежать.
28-29 для начала уже в этом году видится практически неизбежным.
Это лишь для начала и учитывая, что ЗВР достаточны, не такие как в 2015-м .
28 млрд. это не 7-8 млрд. как в 2015 (по памяти).
Но и дисбалансы только нарастают.
Трамвай катится по рельсам регресса.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 06 лип, 2020 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:58
somilitark написав: uaprofi написав:
Не всё же так плохо?
Была когда-то такая себе Елена Щербакова в НБУ,ещё более дерзкая и наглая чем Рожкова,так вот она после выборов в зраду осени 2012-го в своём телеинтервью сказала примерно следующее: выкусите никчёмные писаки и вангователи,мы выдержали,девала нет,результат на табло.
Почему потом шарахнуло в почти 5 раз? Никто не знает? Держалка кончилась?(((
Точно так же и сегодня,роют яму,ну пусть оттянут пружину сильнее,их хозяева из-за поребрика летят в пропасть ещё быстрее чем мы,думаю скоро у них созреет новый шатун в головах от безысходности,пока только валят зелёного на каналах мертверчука и валят рейтинг "миротворца которому 42 годика".
А пока радуйтесь,всё чудесно,приростайте на текущих счетах,всё всем платится(с).
Самая большая печаль в том,что,несмотря на то,что это государство оплачивается народом, действует оно не в интересах народа,не в интересах большинства.Стало быть,любым публичным заявлениям чиновников веры ноль.В идеале,неплохо перестать оплачивать это государство,раз оно работает не для большинства.Я стараюсь,как могу,в меру скромных сил.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:02
А меж тем доллар на межбанке за день упал на 28 копеек.
- Это месть!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:03
vitaliian написав: Автор77 написав:
Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.
Автор77 написав:
Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?
Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.
Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.
в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы?
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?///
Оттуда,что нарастает дисбаланс,гривневые цены растут побыстрее,чем кажет официальная инфляция, бизнес закладывает риски,в том числе и девальвационный,то есть цены в долларах на внутреннем рынке растут,но Швейцарию вряд ли перегоним,именно девальвация и выровняет этот перекос,а после цены в гривне снова подрастут...это Украина.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:06
kmm3 написав:
Але ж підгорає в зелених хом'яків
Зрозумійте врешті, якби ринки керувались логікою, то дуже багато людей було б мільйонерами. Це ви дивитеся тільки на курс зеленого щодо гривні і плекаєте надії, що колись відіграєтесь. Запасайтеся валідолом, бо через рік-два, глянувши на ваші втрати відносно таких валют, як злотий, франк, новозеландський долар, він вам дуже знадобиться
Не надо ля-ля.На длинных таймфреймах логика направления экономических процессов работает,а те,кто мечутся или ловят копейки-Бог в помощь.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:22
Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 06 лип, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:34
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:47
uaprofi написав: somilitark написав: Вкладчик1234 написав:
27 и ниже - покупать
Тут новое поколение выросло на ветке,они сливались пока дорого по 26.6 и 26.75,так что вера в зелёного царька выше всяких сравнений и аналогий намёков,батя их спасёт,пусть влазят всей котлеткой не мешайте,только жизнь стала налаживаться с К.Рожковой,может будут наливать не по 200 долларов скоро,а по 50 и только членам партии,так что всё норм,развиваемся под чутким руководством прохФФесиАналов)))
понятно что эмоциии,
но мне кажется Вы немного паникуете в последнее время
Не всё же так плохо?
Белка-истеричка. Уже немного утомил, но забавно читать.
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