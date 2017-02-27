Додано: Пон 06 лип, 2020 17:57

vitaliian написав: Автор77 написав: Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика. Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика. Автор77 написав: Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.

Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах. откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?



Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.



Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.



в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы? откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы?

........."по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка"...........По причине - большую часть пирога съедает:1.Монополии на энергоносители, там основная часть цены на все сидит,все их знают по ФИО, но они много лет тупо пилят страну, паралельно имея подавляющее количество населения, часть натыренного таким способом распределяется среди бюрократического аппарата, прислуги,обслуги,на подкуп и т.п.2.Монопольный сговор ФПГ.3.Часть попадает полит. надстройке,которая все это фактически содержит4.Часть контролирующим органам.5.Ну и есть еще такое слово жадность,зажерлывость, это такой специфический менталитет у украинского бизнеса от мала до велика.В любом случае качественное должно стоить дороже,а у нас качественный импорт порою равнозначен нашему некачественному продукту по цене.А конкуренцию надо бы создавать путем снижения силы кланов и монополий.А то они разжирели на гос. преференциях, на распилах бюджета и на особых условиях игры для них.В Украине - оазис для богатых, средний класс все время уменьшается, а мелкие выживают скорее вопреки всему.Именно поэтому у нас страна евроблях, ломбардов и швидкогрошей, даже новостройки строят - как гетто, более менее нормального жилья на РН от силы 5-7%.Но потенциал страны все еще огромен, именно поэтому несмотря на дойку десятилетиями все до сих пор еще не лопнуло как мыльный пузырь, хотя считаю, что рано, или поздно хорошей встряски не избежать.28-29 для начала уже в этом году видится практически неизбежным.Это лишь для начала и учитывая, что ЗВР достаточны, не такие как в 2015-м .28 млрд. это не 7-8 млрд. как в 2015 (по памяти).Но и дисбалансы только нарастают.Трамвай катится по рельсам регресса.За даними Держстату, у 2019 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 разів.Считаю, что эта цифра в 2 раза больше реально.А по активам 10% верха к 10% низа - вероятно соотношение 500 к 1.