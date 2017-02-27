George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету. Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон? Почему украинцы так не любят гривну?
Ищете другого продавца
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22% Я розумію що в зелених економістів Для того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти.. Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці? ПС Прикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна
Яценюк в принципе не поднимал минималку и не индексировал другие соцльготы, пока экономика падала. Только когда тренд поменялся. Это имело свои негативные последствия, но с т.з. сохранения рабочих мест было верным.
Сейчас же увеличение минималки является дешевым популизмом. Во-первых, не делается это, когда экономика пикирует (еще и только начала) - безработица только увеличится. А во-вторых, текущий уровень соцстандартов не является критически низким, чтобы его необходимо было в срочном порядке индексировать за счет работодателей (а государственных резервов на это нет от слова совсем - бюджетный дефицит итак превышает 300 млрд грн, 10% ВВП).
В текущих условиях гораздо правильнее было бы заливать бизнес дешевыми и длинными кредитами. Но за 3 месяца работы программы 5-7-9 не прокредитовали даже 1 млрд грн, а старый портфель B2B-кредитов вообще ухос на 40 млрд...
George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету. Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон? Почему украинцы так не любят гривну?
Ищете другого продавца
Никто не хочет гривну. Уже это не первая сделка. При этом требование закона - проводить сделку в гривнах.
George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor