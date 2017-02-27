Додано: Пон 06 лип, 2020 19:51

budivelnik написав: Автор77 написав: 13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства. 13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства. Надія вмирає останньою

Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22%

Я розумію що в зелених економістів

Для того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти..

Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці?

ПС

Прикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна Надія вмирає останньоюКоли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22%Я розумію що в зелених економістівАле ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці?ПСПрикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна

Яценюк в принципе не поднимал минималку и не индексировал другие соцльготы, пока экономика падала. Только когда тренд поменялся. Это имело свои негативные последствия, но с т.з. сохранения рабочих мест было верным.Сейчас же увеличение минималки является дешевым популизмом. Во-первых, не делается это, когда экономика пикирует (еще и только начала) - безработица только увеличится. А во-вторых, текущий уровень соцстандартов не является критически низким, чтобы его необходимо было в срочном порядке индексировать за счет работодателей (а государственных резервов на это нет от слова совсем - бюджетный дефицит итак превышает 300 млрд грн, 10% ВВП).В текущих условиях гораздо правильнее было бы заливать бизнес дешевыми и длинными кредитами. Но за 3 месяца работы программы 5-7-9 не прокредитовали даже 1 млрд грн, а старый портфель B2B-кредитов вообще ухос на 40 млрд...