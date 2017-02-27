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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5847584858495850

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 193
Прогнозую зростання курсу долара
72%
139
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
24%
47
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:34

  George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?

Ищете другого продавца
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  George написав:Почему украинцы так не любят гривну?
я любил гривну когда ставки по депозитам были 18-20%
  George написав:Как объяснить продавцам, что таков закон?
пусть продавец напишет кучу расписок что получил от вас 150к предоплату за квартиру, только разными датами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:51

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою
Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22%
Я розумію що в зелених економістів
Для того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти..
Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці?
ПС
Прикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна :D


Яценюк в принципе не поднимал минималку и не индексировал другие соцльготы, пока экономика падала. Только когда тренд поменялся. Это имело свои негативные последствия, но с т.з. сохранения рабочих мест было верным.

Сейчас же увеличение минималки является дешевым популизмом. Во-первых, не делается это, когда экономика пикирует (еще и только начала) - безработица только увеличится. А во-вторых, текущий уровень соцстандартов не является критически низким, чтобы его необходимо было в срочном порядке индексировать за счет работодателей (а государственных резервов на это нет от слова совсем - бюджетный дефицит итак превышает 300 млрд грн, 10% ВВП).

В текущих условиях гораздо правильнее было бы заливать бизнес дешевыми и длинными кредитами. Но за 3 месяца работы программы 5-7-9 не прокредитовали даже 1 млрд грн, а старый портфель B2B-кредитов вообще ухос на 40 млрд...
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:01

  Ukrainian написав:
  George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?

Ищете другого продавца

Никто не хочет гривну. Уже это не первая сделка. При этом требование закона - проводить сделку в гривнах.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:07

  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
здесь про валюту, попробуйте написать сюда тем более вы тот редкий случай который сейчас что то покупает... Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:09

  vitaliian написав:
  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
здесь про валюту, попробуйте написать сюда Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:10

  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках :lol:

Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:14

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою

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