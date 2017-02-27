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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58495850585158525853>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 194
Прогнозую зростання курсу долара
72%
139
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
48
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:27

  vitaliian написав:
  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?

Продавец не умеет.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:32

  Ukrainian написав:
  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках :lol:

Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.


Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:38

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою
Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22%
Я розумію що в зелених економістів
Для того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти..
Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці?
ПС
Прикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна :D
Яценюк в принципе не поднимал минималку и не индексировал другие соцльготы, пока экономика падала. Только когда тренд поменялся. Это имело свои негативные последствия, но с т.з. сохранения рабочих мест было верным.
Сейчас же увеличение минималки является дешевым популизмом. Во-первых, не делается это, когда экономика пикирует (еще и только начала) - безработица только увеличится. А во-вторых, текущий уровень соцстандартов не является критически низким, чтобы его необходимо было в срочном порядке индексировать за счет работодателей (а государственных резервов на это нет от слова совсем - бюджетный дефицит итак превышает 300 млрд грн, 10% ВВП).
В текущих условиях гораздо правильнее было бы заливать бизнес дешевыми и длинными кредитами. Но за 3 месяца работы программы 5-7-9 не прокредитовали даже 1 млрд грн, а старый портфель B2B-кредитов вообще ухос на 40 млрд...
Знову і по порядку
1 Кредити потрібні для розширення виробництва
2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах.

Висновок
Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва.

Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт, виготовлених за дешеві кредити і відвантажених на склад.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:42

  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:44

  budivelnik написав:
  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.

Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:46

  George написав:
  budivelnik написав:
  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.

Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.

Покупай новую на первичном рынке и будет тебе счастье. И кончай этот троллинг.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

quote]
Покупай новую на первичном рынке и будет тебе счастье. И кончай этот троллинг.[/quote]
Стройки заморожены. В чем троллинг?
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:50

  George написав:
  budivelnik написав:
  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.
Я щось не зрозумів
1 Ви купуєте на первинному ринку ?
Так на первинному ринку вам ціну виставляють в гривнях..Така вже вимога національного законодавства.
Тому свої фантазій попритримайте
2 Якщо на вторинному - то гляньте на своє свиняче відображення в дзеркалі, адже продавець -такий самий як і ви.
Просто в нього м2, а у вас гроші.
Покупка-це згода обох сторін.
Якщо вона не відбулась , значить обі сторони переоцінили те чим володіють в порівнянні з тим чим володіє інша сторона.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:54

  budivelnik написав:Знову і по порядку
1 Кредити потрібні для розширення виробництва
2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах.

Висновок
Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва.

Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт відвантажених на склад.


Ты хоть бы почитал целевое назначение программы 5-7-9, чтобы понять, почему она провалилась - именно потому что направлена на капитальные инвестиции, до которых сейчас нет дела 99% предприятий.
https://5-7-9.gov.ua

Деньги сегодня нужны на пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты заработных плат. Именно поэтому они (деньги) должны быть дешевыми и длинными, чтобы не обременять бизнес и позволить сохранить производственные процессы и экспертизу (т.е. не закрыться и не уволить людей).

Под 10%+, да еще и с залоговым финансированием, конечно, немногие собственники согласятся привлекать на выплату зарплат. Проще уволить, или даже выйти из из бизнеса (захолдить на время/насовсем). Поэтому такой вариант нерабочий. Я же предлагаю повторить (с учетом наших масштабов и возможностей) то, что делают американцы. Это и сохранит производство, и поддержит потребительский спрос
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:54

  George написав:quote]
Покупай новую на первичном рынке и будет тебе счастье. И кончай этот троллинг.

Стройки заморожены. В чем троллинг?[/quote]
Где они заморожены? работа идет, хоть и с переносом сроков.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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