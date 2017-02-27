George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
Надія вмирає останньою Коли Яценюк піднімав мінімалку з 1600 на 3200 ...то як компенсатор -зменшив ЄСВ з 40% до 22% Я розумію що в зелених економістів Для того щоб корова давала більше молока-її треба менше годувати і більше доїти.. Але ж і серед них повинні бути ті, хто мають хоч зелене поняття в економіці? ПС Прикиньте - два рази епітет зелений - а суть епітета в кожному варіанті прямо протилежна
Яценюк в принципе не поднимал минималку и не индексировал другие соцльготы, пока экономика падала. Только когда тренд поменялся. Это имело свои негативные последствия, но с т.з. сохранения рабочих мест было верным. Сейчас же увеличение минималки является дешевым популизмом. Во-первых, не делается это, когда экономика пикирует (еще и только начала) - безработица только увеличится. А во-вторых, текущий уровень соцстандартов не является критически низким, чтобы его необходимо было в срочном порядке индексировать за счет работодателей (а государственных резервов на это нет от слова совсем - бюджетный дефицит итак превышает 300 млрд грн, 10% ВВП). В текущих условиях гораздо правильнее было бы заливать бизнес дешевыми и длинными кредитами. Но за 3 месяца работы программы 5-7-9 не прокредитовали даже 1 млрд грн, а старый портфель B2B-кредитов вообще ухос на 40 млрд...
Знову і по порядку 1 Кредити потрібні для розширення виробництва 2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах.
Висновок Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва.
Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт, виготовлених за дешеві кредити і відвантажених на склад.
George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії 1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі 2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії 1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі 2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.
George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії 1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі 2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.
Покупай новую на первичном рынке и будет тебе счастье. И кончай этот троллинг.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії 1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі 2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
Какие будивельники? Они гривну за свою засвиняченную квартиру вообще не рассматривают.
Я щось не зрозумів 1 Ви купуєте на первинному ринку ? Так на первинному ринку вам ціну виставляють в гривнях..Така вже вимога національного законодавства. Тому свої фантазій попритримайте 2 Якщо на вторинному - то гляньте на своє свиняче відображення в дзеркалі, адже продавець -такий самий як і ви. Просто в нього м2, а у вас гроші. Покупка-це згода обох сторін. Якщо вона не відбулась , значить обі сторони переоцінили те чим володіють в порівнянні з тим чим володіє інша сторона.
budivelnik написав:Знову і по порядку 1 Кредити потрібні для розширення виробництва 2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах.
Висновок Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва.
Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт відвантажених на склад.
Ты хоть бы почитал целевое назначение программы 5-7-9, чтобы понять, почему она провалилась - именно потому что направлена на капитальные инвестиции, до которых сейчас нет дела 99% предприятий. https://5-7-9.gov.ua
Деньги сегодня нужны на пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты заработных плат. Именно поэтому они (деньги) должны быть дешевыми и длинными, чтобы не обременять бизнес и позволить сохранить производственные процессы и экспертизу (т.е. не закрыться и не уволить людей).
Под 10%+, да еще и с залоговым финансированием, конечно, немногие собственники согласятся привлекать на выплату зарплат. Проще уволить, или даже выйти из из бизнеса (захолдить на время/насовсем). Поэтому такой вариант нерабочий. Я же предлагаю повторить (с учетом наших масштабов и возможностей) то, что делают американцы. Это и сохранит производство, и поддержит потребительский спрос