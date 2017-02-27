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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5850585158525853>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 194
Прогнозую зростання курсу долара
72%
139
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
48
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01

  vitaliian написав:
  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:09

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Знову і по порядку
1 Кредити потрібні для розширення виробництва
2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах.
Висновок
Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва.
Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт відвантажених на склад.
Ты хоть бы почитал целевое назначение программы 5-7-9, чтобы понять, почему она провалилась - именно потому что направлена на капитальные инвестиции, до которых сейчас нет дела 99% предприятий.
https://5-7-9.gov.ua
Деньги сегодня нужны на пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты заработных плат. Именно поэтому они (деньги) должны быть дешевыми и длинными, чтобы не обременять бизнес и позволить сохранить производственные процессы и экспертизу (т.е. не закрыться и не уволить людей).
Под 10%+, да еще и с залоговым финансированием, конечно, немногие собственники согласятся привлекать на выплату зарплат. Проще уволить, или даже выйти из из бизнеса (захолдить на время/насовсем). Поэтому такой вариант нерабочий. Я же предлагаю повторить (с учетом наших масштабов и возможностей) то, что делают американцы. Это и сохранит производство, и поддержит потребительский спрос
Ще раз
1 В країні є дефіцит товарів/послуг?
Якщо є - озвучте які
2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.

Тому
Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва)
А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись.
Як на мене
При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  George написав:Продавец не умеет.
может в этом причина? люди не хотят осваивать новые технологии им проще нарушить закон.
  Proofy написав:а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
я бы если б продавал квартиру то требовал бы гривну на счёт, во первых манал я ковырять каждую купюру продавца, иногда приносят такой мусор как с помойки ни одна обменка не берет, во вторых договор купли продажи и выписка из банка отличное подтверждение происхождения средств для финмона, который только ужесточается. Да и стремно как то с полтосом наличных уе уходить со сделки, убивают за гораздо меньшие деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.

Тобто те, що запланували підняти поетапно мінімалку, це є добре?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Или заблочат деньги до выяснения.


кстати очень интересный момент: как сейчас наш возбужденный за последнее время финшмон реагирует на сделки по недвижимости (доказательства "источников происхождения" и т.д)?

есть реальные случаи блокировки при оплате или пока нет? (и как от них отвертеться если вдруг что?)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 06 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:19

  1472580369 написав:
  budivelnik написав:При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.

Тобто те, що запланували підняти поетапно мінімалку, це є добре?
тот редкий случай когда я с budivelnikом согласен, нужно стимуировать спрос, проще всего поднять минималку, главное чтоб в итоге это не был спрос на валюту. ну не коболеву же зарплату поднимать!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:24

  budivelnik написав:Ще раз
1 В країні є дефіцит товарів/послуг?
Якщо є - озвучте які
2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.

Тому
Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва)
А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись.
Як на мене
При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.


Сам же себе противоречишь - бизнесмен не будет держать рабочее место, но деньги потребителю (который одновременно и наемный работник в большинстве случаев) - раздай. Вот тебе предложили увеличить минимальную зарплату - кушай на здоровье :mrgreen:

Я не против и вертолетных денег (как и ты, насколько я понял), но сейчас набегут свидетели инфляционного таргетирования, и расскажут, как хорошо иметь инфляцию в 1,7% y-o-y, и как эффективно работали Яша с Катей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:25

  George написав:
  Ukrainian написав:
  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках :lol:

Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.


Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.


М .....л...Я не ГОНи ....
У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:37

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Ще раз
1 В країні є дефіцит товарів/послуг?
Якщо є - озвучте які
2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.

Тому
Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва)
А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись.
Як на мене
При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Сам же себе противоречишь - бизнесмен не будет держать рабочее место, но деньги потребителю (который одновременно и наемный работник в большинстве случаев) - раздай. Вот тебе предложили увеличить минимальную зарплату - кушай на здоровье :mrgreen:
Я не против и вертолетных денег (как и ты, насколько я понял), но сейчас набегут свидетели инфляционного таргетирования, и расскажут, как хорошо иметь инфляцию в 1,7% y-o-y, и как эффективно работали Яша с Катей...
У нас виникає розбіжність у інтерпретації терміну споживач
Адже споживач на мінімальній зарплаті - споживає інший набір товарів/послуг ніж споживач вище середньої( я мовчу про споживача коломойський-фірташ-ахметов)
Тому
моя пропозиція відрізняється від - розкидати гроші з вертольоту
і - видавати дешеві кредити
Моя пропозиція
зменшити оподаткування мінімалки , з одночасним підняттям мінімалки
Є зараз 4723 - ПДФО+ЄСВ=1890 грн = 40% від заробленого
Хай стане 6500-ПДФО+ЄСВ=нехай2000грн=30%
Держава влетить тільки на збільшенні зарплат бюджетників
(6500-4723)*2 млн осіб*12 місяців=42,7 млрд грн ( оцих 42,7 млрд під 5% нехай Держава сама собі й позичить)
Виграє на зменшенні субсидій+виведе частину економіки на світло
Збільшить на 42 млрд грн доходи споживачів ,які споживають виключно товари українського виробництва
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 лип, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:39

  холява написав:
  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.


М .....л...Я не ГОНи ....
У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати


George первый день как заступил на службу и обосрался. :oops:
Ему на курсах в Ольгино не объяснили, что этот вопрос в Украине решается элементарно. По сделке плати чем хочешь, а покупатель тоже получит в чем он хочет. Хоть в фунтах или франках. Даже золотом могут отсыпать.
И гривну украинцы любят. Особенно, когда её очень много. :roll:
Как вас учат и как таких тупорылых салабонов к дежурству на украинских сайтах допускают? Доложи своему старшему офицеру, что получил замечание от капитана Либо. Меня у вас хорошо все знают и всыпят тебе.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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