George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
budivelnik написав:Знову і по порядку 1 Кредити потрібні для розширення виробництва 2 Карантин погіршив споживацькі настрої + зменшив доходи потенційних споживачів=зменшив потребу не те що в розширенні..а й навіть в існуючих виробництвах. Висновок Спочатку покращення споживання і тільки після того полегшення умов для розвитку виробництва. Ми ж не в СРСР.Ніхто не оплатить 250 млн лівих чобіт відвантажених на склад.
Ты хоть бы почитал целевое назначение программы 5-7-9, чтобы понять, почему она провалилась - именно потому что направлена на капитальные инвестиции, до которых сейчас нет дела 99% предприятий. https://5-7-9.gov.ua Деньги сегодня нужны на пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты заработных плат. Именно поэтому они (деньги) должны быть дешевыми и длинными, чтобы не обременять бизнес и позволить сохранить производственные процессы и экспертизу (т.е. не закрыться и не уволить людей). Под 10%+, да еще и с залоговым финансированием, конечно, немногие собственники согласятся привлекать на выплату зарплат. Проще уволить, или даже выйти из из бизнеса (захолдить на время/насовсем). Поэтому такой вариант нерабочий. Я же предлагаю повторить (с учетом наших масштабов и возможностей) то, что делают американцы. Это и сохранит производство, и поддержит потребительский спрос
Ще раз 1 В країні є дефіцит товарів/послуг? Якщо є - озвучте які 2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.
Тому Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва) А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись. Як на мене При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
может в этом причина? люди не хотят осваивать новые технологии им проще нарушить закон.
Proofy написав:а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
я бы если б продавал квартиру то требовал бы гривну на счёт, во первых манал я ковырять каждую купюру продавца, иногда приносят такой мусор как с помойки ни одна обменка не берет, во вторых договор купли продажи и выписка из банка отличное подтверждение происхождения средств для финмона, который только ужесточается. Да и стремно как то с полтосом наличных уе уходить со сделки, убивают за гораздо меньшие деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
budivelnik написав:Ще раз 1 В країні є дефіцит товарів/послуг? Якщо є - озвучте які 2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.
Тому Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва) А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись. Як на мене При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Сам же себе противоречишь - бизнесмен не будет держать рабочее место, но деньги потребителю (который одновременно и наемный работник в большинстве случаев) - раздай. Вот тебе предложили увеличить минимальную зарплату - кушай на здоровье
Я не против и вертолетных денег (как и ты, насколько я понял), но сейчас набегут свидетели инфляционного таргетирования, и расскажут, как хорошо иметь инфляцию в 1,7% y-o-y, и как эффективно работали Яша с Катей...
budivelnik написав:Ще раз 1 В країні є дефіцит товарів/послуг? Якщо є - озвучте які 2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.
Тому Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва) А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись. Як на мене При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Сам же себе противоречишь - бизнесмен не будет держать рабочее место, но деньги потребителю (который одновременно и наемный работник в большинстве случаев) - раздай. Вот тебе предложили увеличить минимальную зарплату - кушай на здоровье Я не против и вертолетных денег (как и ты, насколько я понял), но сейчас набегут свидетели инфляционного таргетирования, и расскажут, как хорошо иметь инфляцию в 1,7% y-o-y, и как эффективно работали Яша с Катей...
У нас виникає розбіжність у інтерпретації терміну споживач Адже споживач на мінімальній зарплаті - споживає інший набір товарів/послуг ніж споживач вище середньої( я мовчу про споживача коломойський-фірташ-ахметов) Тому моя пропозиція відрізняється від - розкидати гроші з вертольоту і - видавати дешеві кредити Моя пропозиція зменшити оподаткування мінімалки , з одночасним підняттям мінімалки Є зараз 4723 - ПДФО+ЄСВ=1890 грн = 40% від заробленого Хай стане 6500-ПДФО+ЄСВ=нехай2000грн=30% Держава влетить тільки на збільшенні зарплат бюджетників (6500-4723)*2 млн осіб*12 місяців=42,7 млрд грн ( оцих 42,7 млрд під 5% нехай Держава сама собі й позичить) Виграє на зменшенні субсидій+виведе частину економіки на світло Збільшить на 42 млрд грн доходи споживачів ,які споживають виключно товари українського виробництва
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 лип, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
М .....л...Я не ГОНи .... У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати
George первый день как заступил на службу и обосрался. Ему на курсах в Ольгино не объяснили, что этот вопрос в Украине решается элементарно. По сделке плати чем хочешь, а покупатель тоже получит в чем он хочет. Хоть в фунтах или франках. Даже золотом могут отсыпать. И гривну украинцы любят. Особенно, когда её очень много. Как вас учат и как таких тупорылых салабонов к дежурству на украинских сайтах допускают? Доложи своему старшему офицеру, что получил замечание от капитана Либо. Меня у вас хорошо все знают и всыпят тебе.