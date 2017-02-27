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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5850585158525853

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 194
Прогнозую зростання курсу долара
72%
139
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
48
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:43

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.


Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:51

budivelnik
Да на вторичке я покупаю.
От гривны покупатели шарахаются как черт от ладана.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:53

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.

Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.

Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.

Низкие зарплаты это есть часть национального колорита.Ума нет-денег тоже нет.
goldfinger
 
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